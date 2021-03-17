Boğaziçi Üniversitesi provokatörülerinin yargılandığı davada karar çıktı

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen 7 eylemcinin yargılandığı davada ara karar açıklandı.



İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu eylemciler Doğu Demirtaş ile Selahattin Can Uğuzeş’in tahliyesine, 5 tutuksuz sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına hükmetti.