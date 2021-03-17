AK Parti Kadın Kolları MKYK toplandı

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı toplantı, 8 Mart'ta Genel Başkanlığa Ayşe Keşir'in seçildiği AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nin ardından yapılan ilk MKYK toplantısı olma özelliğini taşıyor.