AK Parti Kadın Kolları MKYK toplandı

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı toplantı, 8 Mart'ta Genel Başkanlığa Ayşe Keşir'in seçildiği AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nin ardından yapılan ilk MKYK toplantısı olma özelliğini taşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı.
Yeni dönemin ilk MKYK toplantısı
Toplantı, 8 Mart'ta Genel Başkanlığa Ayşe Keşir'in seçildiği AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nin ardından yapılan ilk MKYK toplantısı olma özelliğini taşıyor.