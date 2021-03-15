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Tunç Soyer, Enver Aysever eleştirilerine cevap verdi

Enver Aysever'in 18 günde 238 bin lira kazandığı iddialarının sorulduğu Tunç Soyer, bunları tartışmaya vaktinin olmadığını söyledi.

Güncel / 15 Mart 2021 Pazartesi 14:30
Tunç Soyer, Enver Aysever eleştirilerine cevap verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalı olan Sonsöz TV'nin konuğu oldu.

İzmir hakkındaki gelişmelerin konuşulduğu programda Enver Aysever'e 18 günde 238 bin liranın nasıl kazandırıldığı da Soyer'e soruldu.

Bu eğitimlerin her zaman verildiğini ifade eden Tunç Soyer, eleştirilere yanıt vermekten kaçındı.

'Ona az verdin buna çok verdin' tartışmalarının kimseyi bir yere götürmeyeceğini dile getiren Tunç Soyer, belediyenin hedef alındığını savundu.

'BUNLARI TARTIŞACAK ZAMANIMIZ YOK'
Tunç Soyer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Enver Aysever Türkiye'deki eğitimcilerden biri olan isimlerden. Başkalarından da eğitim alıyoruz ancak Aysever'i sevenler-sevmeyenler üzerinden belediye hedef alınıyor. Bütün gruplara vereceği eğitim toplam bütçesi 90 bin olması lazım. Bunları çok sığ buluyorum. Bunları tartışacak zamanımız yok.

'ONA AZ VERDİN BUNA ÇOK VERDİN TARTIŞMASI BİZİ BİR YERE GÖTÜRMEYECEK'
Finlandiya ve Güney Kore'nin kişi başı milli geliri, 50 yıl önce Türkiye'den gerideydi. Sonra bir bakan geliyor ve bütün bakanlıkların ücretini kesiyor ve eğitime aktarıyor. 8 yıl sonra öyle bir değişiyor ki Finlandiya'nın geleceği… Yani ona az verdin buna çok verdin tartışmaları bizi bir yere götürmeyecek.'

Güney KoreFinlandiya

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