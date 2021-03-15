Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin yargılamada pratisyen hekim Öner Ö. tahliye edildi. Duruşmada baba Ekrem Solmazgül, "Bana iğneyi doktor olmayan ancak doktorla beraber olan Melik isminde kişinin vurduğunu kızım söyledi" dedi.



Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdal Doğruya, Öner Özsoyeri ve tutuksuz sanık Ömer Elmalı, maktulün babası müşteki Ekrem Solmazgül ile annesi Aysel Solmazgül Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.



Duruşmada, tutuksuz sanık Bülent Bostancı, tanık olarak dinlenecek maktulun kız kardeşleri, diğer tanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Ekrem Solmazgül ifadesinde, "Biz bu olaydan 3-4 gün önce oraya taşınmıştık. Evde otururken ölen kızım annesinin telefonunu aradı. Adresi sordu. Çocuğun olay nedeniyle kafası yerinde olmadığı için adresi tarif edemedi. Annesi tarif etti.



Çocuğumu eve bir kadın getirdi, bıraktı. Biz ne olduğunu sorduğumuzda kadın bize tansiyonu düştü dedi. Kadın sonra ayrılıp gitti. Biz kızımıza sorduğumuzda 'ne tansiyonu, kalçama dolgu yaptılar, çok fenayım, beni hastaneye götürün dedim, götürmediler' dedi.





Kızımı alıp hastaneye eşim götürdü. Ben çocuğumu hastaneye kaldırıldığı zaman karşı taraftakiler kızımın telefonundan açıp durumu sordular. Biz kendilerinden ne vermişseler söylemelerini istedik. Ancak bize 'hı hı' diyerek cevap verdiler. Bana iğneyi doktor olmayan ancak doktorla beraber olan Melik isminde kişinin vurduğunu kızım söyledi. Sanıklardan şikayetçiyim.