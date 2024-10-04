Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Hem paranız gidebilir hem de borçlanabilirsiniz

Mobil bankacılık kullananlar, dolandırıcıların hedefinde. Özellikle bazı uygulamalara yerleştirilen casus yazılımlar, internet üzerinden alışverişi yapanlar hedef altında. Ayrıca ortak Wi-Fi kullanımı da oldukça tehlikeli. Bilgileri ele geçiren dolandırıcılar telefonlara sızıyor ve mobil bankacılık üzerinden kredi çekiyor.Tüm bunlar olurken telefon sahibi mışıl mışıl uyumaya devam ediyor. Çünkü dolandırıcılar aramaları spama yönlendirerek, bankanın uyarı yapmasını da engelliyor.Son dönemde sıklıkla karşılaşılan bu dolandırıcılık yöntemi nedeniyle birçok vatandaş mağdur. Gece yarısı hesabından yüklü miktarda kredi çekilen vatandaşlar, sabah olduğunda durumu fark etse de artık çok geç oluyor. Çünkü çekilen kredi çoktan farklı hesaplara aktarılmış oluyor.Ortak kullanıma açık, şifresiz Wi-Fi hizmetlerinin suçlular tarafından “oltalama” saldırısı olarak kullanılabildiğini, bu yöntemle kullanıcıların telefonunda bulunan bilgilere erişilebildiğini vurgulayan ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, 'Hastane, zincir kahve ve restoran gibi yerlerde ortak kullanılan Wi-Fi ağlarında internet bankacılığı işlemi yapmamakta fayda var. Çünkü Wi-Fi sağlayıcısının kötü amaçlı olup olmadığını tahmin edemeyiz. Her hesabınız için ayrı, benzersiz ve herkes tarafından kolaylıkla tahmin edilemeyecek parola kullanmakta fayda var. Bu parolaları da belli aralıklara değiştirmeliyiz. Online alışverişlerde sanal kart kullanmayı bir alternatif olarak değerlendirmeliyiz.'