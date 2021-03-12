SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! Türkiye'den F-35 hamlesi!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayiinde maruz bırakıldığı tüm açık ve örtülü ambargolara rağmen yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi.



İşte Demir'in o sözleri;



F-35 konusunda önce Türkiye içinde yerleşik hukukçularla görüşüp onlardan bir çalışma bekledik. Onların temasları neticesinde yol haritasının ilk adımlarını atmak üzere bir girişim başlattık. ABD'li bir firma ile çalışmaya başladık. Bu daha çok hareket tarzının ve yol haritasının netleştirilmesine yönelik bir adım.



S-400'lerde biz masaya iki sistem için oturduk. İkinci sistemin alınması, birinci sistem gibi değil. Bu meseleyi önemli kılan, o süreçte bizim elde edeceğimiz kabiliyetler.



Hürkuş'un ilk partisi teslimata hazırlanıyor. Açık ve örtülü ambargolar Hava Soj projesine de uygulanmak istendi. Süre biraz etkilenebilir ama engellemelere rağmen yolumuza devam edeceğiz.