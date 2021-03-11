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Adalet Bakanı Gül'den yargı açıklaması!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bugün, 15 Temmuz darbe girişimi, 28 Şubat darbecilerini yargılayan bir yargı var. Yargı daha önce darbecilere selam dururken, bugün darbecileri yargılayan bir yargı var" dedi.

Güncel / 11 Mart 2021 Perşembe 19:38
Adalet Bakanı Gül'den yargı açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıda Birlik Derneği'ni ziyaret ederek, dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. İnsan Hakları Eylem Planı ve reform paketinin ele alındığı ziyarette Adalet Bakanı Gül, reform çalışmalarına katkılarından dolayı Dernek Başkanı Ömer Faruk Aydıner'e teşekkür etti. Türkiye'de geçmişte darbe hukukunu meşrulaştıran, darbecilerin yanında duran yargının, bugün darbecileri yargılayan bir yapıya kavuştuğunu hatırlatan Bakan Gül, "Bugün 15 Temmuz darbe girişimi, 28 Şubat darbecilerini yargılayan bir yargı var. Yargı daha önce darbecilere selam dururken, bugün darbecileri yargılayan bir yargı var" ifadelerini kullandı.

Yargıda Birlik Derneği'nin, hukuk ve vicdan dışında istikamet tanımayan bağımsız ve tarafsız yargının birlik ve dayanışma zemini olduğunu vurgulayan Bakan Gül, tüm yargı mensuplarının çalışmalarını büyük özveriyle sürdürdüğünü kaydetti.

'ÇOK ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK'

Yargı reformunun tüm yargı mensuplarının katkıları ve uygulamalarıyla hayat bulacağına işaret eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla hayata geçirdiğimiz reform sürecine katkılarından dolayı Yargıda Birlik ailesine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu ruhu çok önemsiyoruz. Bu ruhun korunması, geliştirilmesi adına da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yargı kimsenin, hiçbir ideolojik yapının arka bahçesi değildir. Yargı mensupları hakka, hakikate, Türk milletinin değerlerine ve adalet inancına sahip çıkacak bir platform oluşturdu. Bu konuda çok önemli kazanımlar, çok önemli neticeler elde ettik."

Dernek Başkanı Aydıner de görüş ve önerilerine reform çalışmalarında yer verilmesi nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

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