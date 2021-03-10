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İyi Partili Lütfü Türkan: Tecrübesiz bir partiyiz!

Lütfü Türkkan, İyi Parti'nin tweet krizini yönetememesini, partideki tecrübesizliğe bağladı.

Siyaset / 10 Mart 2021 Çarşamba 09:28
İyi Partili Lütfü Türkan: Tecrübesiz bir partiyiz!

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dün gece KRT TV ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman programına konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Türkkan, Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, ve Uğur Dündar'ın da sorularını yanıtladı.

Gazeteci Uğur Dündar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek Kadınlar Günü'nü kutlaması sonrası İyi Partililerin tepkilerini sordu.

İYİ PARTİ'DE BAZI SESLERİN ÇIKMASI ÖNLENEMEZ Mİ

Dündar, Türkkan'a sorusunda "Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet sonrası Cumhur İttifakı'nın nasıl yorumlayacağı az çok belliydi. Ve bunu Millet İttifakı'nı zayıflatmak için kullanacakları ortadaydı. Ancak sayın Meral Akşener, çok zekice bir cevap vererek o kurguyu bozdu. Acaba İyi Parti'de böyle durumlarda bazı seslerin çıkmasını öneleyip, Akşener'in açıklamasına kadar beklemek mümkün olamaz mı?" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZDE TECRÜBE YOK"

Türkkan ise, İyi Parti'nin henüz 2,5 yıldır Meclis'te olduğunu ve parti olarak tecrübesiz olduklarını ifade ederek şu yanıtı verdi;

"Arkadaşlarımız çok dikkatli davranıyorlar, bu biraz da siyasi sorumluluk bilinciyle de alakalı. Geliştikçe bu biraz daha oturacak. Takdir edersiniz ki 2.5 yıldır Meclis'teyiz. Bu biraz da tecrübe eksikliğinden kaynaklanıyor. Hiçbir arkadaşımızın partinin genel gidişine zarar verme niyetiyle beyanı yoktur."

Lütfü TürkkanMeral AkşenerPervin BuldanUğur Dündar

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