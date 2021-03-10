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Altun'dan Akşener'e tepki: 'Bunun adı siyaset değildir!'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi. Altun, “Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı 'siyaset' değildir” dedi.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 23:48
Altun'dan Akşener'e tepki: 'Bunun adı siyaset değildir!'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

SÖZDE MİLLİYETÇİLERİN İFTİRALARI BURADA MAYA TUTMAZ

Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün ömrü aziz milletimizin önünde geçmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına, derdine başta aziz milletimiz olmak üzere tüm gönül coğrafyamız şahittir. Terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz.

Sözde milliyetçiler, ortağı olduğu CHP'nin kendi içindeki taciz ve tecavüzlere, gizli ortaklık yaptığı HDP'nin ipini elinde tutan PKK'nın dağa kaçırdığı kız çocuklarına, tecavüzlerine ve katliamlarına ses çıkarmak yerine Cumhurbaşkanımıza iftira atma yoluna tevessül etmiştir.

Sözde milliyetçilerin gündem değiştirmek için ucuz demogojiyle süslediği ağır iftiraların asıl sebebinin parti tabanındaki çözülmelerin olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. HDP ile kurduğu ittifakı kendi tabanına kabul ettiremeyenlerin bir çıkış yolu araması pek tabiidir.

İFTİRA ATMANIN ADI 'SİYASET' DEĞİL

Ancak, milyonlarca mazlumun gönlünde taht kuran, memleketimize sayısız eser kazandırmış olan, gece gündüz demeden aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyalar için çalışan sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı "siyaset" değildir.

MİLLETTEN KAÇAMAZSINIZ

Recep Tayyip Erdoğan, her zora girdiğinizde fütursuzca saldırarak ve iftira atarak gündem değiştireceğiniz bir can simidi değildir. Terörle, HDP'yle ve diğer gayrımillî unsurlarla yaptığınız ortaklıkların hesabını aziz milletimize sandıkta vereceksiniz. Milletten kaçamazsınız.

Aziz milletimiz, kimin memleket ve millet için çalıştığını, kimin vatanımız ve devletimiz için yedi düvele karşı mücadele verdiğini çok iyi görmektedir. Aziz milletimiz aynı zamanda kimlerin terör örgütleriyle kirli ittifaklar içine girdiğini de çok iyi bilmektedir.

Bugün dinlemekten hicap duyduğumuz ağır iftiralara en güzel cevabı yine aziz milletimiz verecektir. Siz hangi iftirayı atarsanız atın sayın Cumhurbaşkanımız memleketimiz ve tüm gönül coğrafyamız için gayret ve samimiyetle çalışmaya devam edecektir. Takdir aziz milletimizindir.

Recep Tayyip Erdoğan

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