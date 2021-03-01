USD (Alış - Satış) : 7,30 - 7,32 EURO (Alış - Satış) : 8,81 - 8,82

Paşinyan yeni planını açıkladı: Yarı başkanlığa ihtiyacımız var!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yarı başkanlık sistemi için yeni anayasa oluşturulması konusunda çalışma başlatacaklarını açıkladı.

Dünya / 01 Mart 2021 Pazartesi 17:21
Paşinyan yeni planını açıkladı: Yarı başkanlığa ihtiyacımız var!

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarda bozguna uğrayan Ermenistan'da sular durulmuyor.

İşgal altındaki toprakların kaybedilmesinin sorumlusu olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hedef gösteren Ermeniler, ülkenin dört bir yanında sokağa döküldü.

Ordunun Paşinyan hükümetine muhtıra vermesiyle ayyuka çıkan gösterilerde son olarak hükümet binası protestocular tarafından işgal edildi.

Tüm bu gelişmeler karşısında istifa etmeyen Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

'YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞMELİ!'

Ermenistan Başbakanı, ülkede yeni bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Yarı başkanlık sistemi için yeni anayasa oluşturulması için çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Başkanlık sistemi ile parlamenter sistemin bazı unsurlarını birleştiren melez bir hükümet sistemidir. Yarı Başkanlık sisteminin temel özellikleri arasında cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, yürütme görevini yerine getiren ve meclisin güvenine bağlı bir başbakan ile kabine vardır.

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı