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100 yıllık halı! 1,5 milyon liraya satışa çıkarıldı

Sivas'ta Gülhan ailesinin sattığı halıların fiyatları dudak uçuklatıyor. 90-100 yıllık halılar satan ailenin son olarka 1,5 milyon liralık ipek halıyı satışa çıkardı. Ayrınca el dokuma namazgahı bir milyon, kilime ise bir milyon 250 bin lira fiyat biçildi.

Güncel / 01 Mart 2021 Pazartesi 09:33
100 yıllık halı! 1,5 milyon liraya satışa çıkarıldı

Sivas kent merkezinde yaşayan Gülhan ailesi atalarından kendilerine yadigar kalan ipek halı ve kilimlere gözü gibi bakıyorlar. Büyük bir özenle sakladıkları ve adeta sanat eseri olan tarihi ipek halı ve kilimler el dokuması ve kök boyalı olmalarıyla dikkat çekiyor. Gülhan ailesi 90 ila 100 yıllık olduklarını söyledikleri ipek halı ve kilimleri dudak uçuklatan fiyatlara satışa çıkardı. İnternet üzerinden 1.5 milyon liraya satışa çıkarılan ipek halının yanı sıra Gülhan ailesi, el dokuma namazgahı bir milyon, kilime ise bir milyon 250 bin lira fiyat biçti.



Hepsi el dokuma

Eftal Gülhan, 1.5 milyon liraya satışa çıkardıkları ipek halının 90 yıllık olduğunu söyleyerek, 'Halımız ipek dokumadır, dip boyalıdır. Eski tarihi dokumadır. Büyük annemizden kalma bir yadigardır. Kök boyalı, dip boyalı özellikle ellen dokunduğu için, bu güne kadar korunmuş vaziyette.

Temizlikte hiç kullanılmamış bir halıdır. 90-100 yıl arasında bir tarihi vardır. Satışa sunduk. İnternete 1.5 milyon fiyata satışa koyduk. Mesaj atan arkadaşlar oldu. Değerlendirdik, istediğimiz fiyatı veren olursa tabi ki satarız' dedi.

Yurt dışından alıcı buluyor

Gülhan, bu tarihi halı ve kilimlerin yurt dışında alıcısının olduğunu ifade ederek, 'Genellikle bu halılar yurt dışına gidiyor. Alıcılar zaten buraya gelip, bakıp analiz ettikten sonra teslim alıyorlar.

Onlar da eski tarihi el dokuma kilimler. Onlar da yine dedelerimizden yadigar kaldı. Onları da muhafaza ettik. Koruduk bugüne kadar.

Onlar da antika sayılır. Namazgaha bir milyon diyoruz. Öbür tarihli kilime de 1 milyon 250 bin lira diyoruz' şeklinde konuştu.

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