Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı çözüldü!

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada 4 gün önce metal blok ortaya çıkmıştı. Herkes bu metal bloğun ne olduğunu merak ederken Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla bu sır ortaya çıktı.



MONOLİTİN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ



Erdoğan, konuşma yaparken arkasında monolitin fotoğrafının belirmesiyle "Şimdi Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak Ay'ı gör," ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ 10 YILLIK VİZYONU:



Hedeflerimizi gerçekleştirmek için hangi kaynak ve yetkinliğe sahip olmamız gerektiğini belirledik. Şimdi Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak ayı gör.



DIŞ BASINDA DA GENİŞ YANKI BULMUŞTU



Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada toprağa saplı halde bulunan metal bloğa (monolit), ABD ve Avrupa medyası haberlerinde geniş yer verdi.



Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarındaki Örencik Mahallesi'nde yer alan tarlada, 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blok ilgi odağı oldu.



Amerikan medyası, Şanlıurfa'daki metal blok haberlerine geniş yer ayırırken, New York Times (NYT) gazetesi, haberi "Türkiye'de bir monolit ortaya çıktı" başlığıyla duyurdu.



Gazetede, metal blokun askerler tarafından korunmaya alındığı belirtilirken, Kasım ve Aralık 2020'de önce ABD'nin Utah eyaletinde ardından California eyaletinde ve daha sonra da Romanya'da benzer metal blokların görüldüğü vurgulandı.



Haberde, monolitin üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazıldığına da atıf yapıldı.



Reuters ajansı, haberle ilgili özel bir video hazırlarken, videonun tanıtımında, "UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Türkiye'deki kadim bir tapınak olan Göbeklitepe'deki gizemli monolit, halkın ilgisini çekiyor." ifadelerine yer verdi.



Associated Press (AP) haber ajansı, metal blok haberini, "Gizemli Monolit, Türkiye'deki Dünya Mirası Bölgesinde Ortaya Çıktı" başlığıyla verirken, haberde Göbeklitepe'nin tarihi önemine dikkat çekildi.



Metal blokun etrafındaki askerlerle fotoğrafının kullanıldığı haberde, son dönemde dünyanın başka ülkelerinde de benzer monolitlerin ortaya çıktığına işaret edildi.



Fox News, Bloomberg, Washington Post, USA Today ve Yahoo News gibi çok sayıda televizyon, gazete ve haber sitesi de AP'nin Göbeklitepe haberini kullanırken, önceki monolitlerden farklı olarak bu sefer metal blokun korunduğu ve üzerinde yazılar olduğuna vurgu yapıldı.



Metal monolite, Avrupa basını da ilgi gösterdi. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, haberi, "Uzaylılar Anadolu'da" başlığıyla verirken, Göbeklitepe'nin "Türkiye'nin Stonehenge'i" olduğu belirtildi.



Haberde, bazı yorumcuların bu tür metal blokların "uzaylıların işi" olup olmadığını sorguladığı değerlendirmesine yer verildi.



Rheinische Post gazetesi de "Göbekli Tepe Yakınlarında Bulunan Gizemli Monolit" başlığıyla verdiği haberinde metal blokta "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu, bu tür monolitlerin başka ülkelerde de görüldükleri ve ortadan kayboldukları belirtildi.



Fransız CNews kanalı, "Yeni Gizemli Bir Monolit Türkiye'de Ortaya Çıktı" başlığıyla verdiği haberde, metal blokun kaynağının yetkililer tarafından araştırıldığı aktarıldı.



Rus haber ajansı Sputnik de Fransızca sitesinde, olayı, "Türkiye'de Üzerinde Yazıt Bulunan Dikili Metal Blok Ortaya Çıktı" başlığıyla gördü.



The Daily Mail'de "Gizemli Monolit Türkiye'de Ortaya Çıktı ve Güvenlik Güçleri Tarafından Korunuyor" başlığıyla yer alan haberde, 3 metrelik metal yapının ansızın ortaya çıkan son tuhaf dikilitaş olduğu belirtildi.



Avrupa basınında çok sayıda gazete ve haber sitesi de AP'nin Göbeklitepe haberine yer verdi.



Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde olan ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim tarafından hangi amaçla koyulduğu ise henüz belirlenemedi.