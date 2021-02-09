Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetinde aile sayısı 200 oldu!

Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ifade eden ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 526'ncı gününde sürüyor.



AİLE SAYISI 200 OLDU



Aile sayısı, 2014'te Artvin'in Hopa ilçesinde 23 yaşındayken kandırılarak, dağa götürüldüğünü belirttikleri oğulları Yusuf için Van'dan gelen Perihan ve Tahsin Ertaş ile 200 oldu. Röportaj sırasında baygınlık geçiren anne Perihan Ertaş'a, aileler için hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.



Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.



EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU



Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.



'GEL OĞLUM, BU YOL YANLIŞTIR'



HDP il binası önünde 526'ncı günde de süren oturma eylemindeki aile sayısı, 2014 yılında Artvin Hopa'da üniversite öğrencisiyken kandırılarak, dağa kaçırıldığını söyledikleri

oğulları Yusuf için Van'dan gelen Perihan ve Tahsin Ertaş ile 200 oldu.



Tahsin Ertaş, oğluna teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, 'HDP çocukları kandırıyor. Benim çocuğum Artvin Hopa'da okuyordu. O zaman kandırarak, dağa götürmüşler. Kafasını yıkamışlar. Bu yol yanlış bir yoldur. Ben Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na çok teşekkür ederim. Oğlum, eğer sen beni seviyorsan, gel teslim ol. Gel oğlum, bu yol yanlıştır. 7 senedir çocuğum gitmiş. Hiç ulaşamadık' diye konuştu.



Perihan Ertaş'a, röportaj sırasında baygınlık geçirince aileler için hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Ertaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.