USD (Alış - Satış) : 7,08 - 7,09 EURO (Alış - Satış) : 8,48 - 8,49

Ermenistan SİHA hezimetinden sonra İHA üretimi için eğitim programı başlattı

Ermenistan, Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında yaşadığı hezimetin ardından insansız hava araçları üzerine uzmanlar yetiştirmek için eğitim programı başlatma kararı aldı. Bu kapsamda ülkede 65 atölye kurulacak. Programın yöneticisi Sedrak Vardanyan, "Savaş, teknolojik olarak geri kaldığımızı gösterdi” diyerek atölyelerin farklı yaş gruplarından ve mesleklerden insanlara açık olacağını söyledi.

Dünya / 08 Şubat 2021 Pazartesi 09:16
Ermenistan SİHA hezimetinden sonra İHA üretimi için eğitim programı başlattı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını 44 gün içinde geri almıştı. Azerbaycan'ın tarihi zaferinde Türk İHA/SİHA'larının katkısı hala dünya basınında kendine yer bulmaya devam ederken, yaşadıkları hezimetin ardından Ermenistan, İHA teknolojisinde gelişim sağlamak için harekete geçti.

Ermenistan'da faaliyet gösteren İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği'nin (UITE) hazırladığı eğitim programı kapsamında, okul çağındaki çocuklar için drone tasarımı ve kullanımı eğitimleri verilmesi için atölyeler kurulması kararlaştırıldı.

'Teknolojik olarak geri kaldık'
Ülke çapında 65 atölye kurulması hedeflenirken, bu atölyelerde insansız hava araçları üzerine uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Atölyelerin, deneyim kazanmaları için farklı yaş gruplarından ve mesleklerden insanlara açık olacağını ifade eden programın yöneticisi Sedrak Vardanyan, “Savaş, teknolojik olarak geri kaldığımızı gösterdi” açıklamasında bulundu.

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı