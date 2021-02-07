Hilal Kaplan o olay yanıt sonrası Beyaz TV'ye konuştu

Yazar Hilal Kaplan, telefonla katıldığı televizyon programında Hülya Hökenek'i ve İsmail Saymaz'a canlı yayında verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olayın ardından Beyaz Tv'de Pınar Işık Ardor'a konuştu. İşte o anlar...

Kaplan'ın ifadeleri şöyle:



'Adımın geçtiğini öğrendim. 1 saattir bekliyorum. Öncelikle burada bir mizansen var. Bazı isimler anılıyor, onlara itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim. Bakın insanlara bazı şeylerde insanların ismini anmadan önce, önce kendinize bir bakacaksınız.



Hülya Hökenek, siz, Öcalan'la Beyrut'ta Fatih Altaylı'yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı'yla bağlantınız nedeniyle de şu an Habertürk'tesiniz. Bunun üzerinden de halen daha programlarınızda, bu geçmişinizi görmeden insanları… Bu röportajla ne kadar gurur duyduğunuzu söylediğiniz röportajlarınız da var. Siz böyle birisiniz.'



'ABD'DE NE İDÜĞÜ BELİRSİZ FETÖ'CÜ İLE GÖRÜŞÜP BYLOCK'U AKLAMA ÇABALARINA GİRDİN'



'İkincisi, İsmail Saymaz. İsmail Saymaz'ın FETÖ konusunda, PKK konusunda, hatta kapatılan PKK kanalında söylediği sözleri var. Mesela hendek terörüyle devlet mücadele ederken sadece devleti suçlayan, ve şöyle diyen, ‘Türkler ile Kürtlerin arasına devlet çukur açmıştır' diyen sözleri var.Ya da biz kelle koltukta FETÖ ile 17-25 Aralık sonrası mücadele ederken mesela 2015'te “Cemaatin bankasına el koy, cemaat yasal hakkını kullanıp yargıda itiraz edince kaos çıkarıyor de” gibi böyle tweetleri var; 'Ekrem Dumanlı'nın silahlı örgüt kurmak ve yönetmek iddiasıyla suçlanmasının itibar edilecek bir yanı yok. Samanyolu grubunun uydudan çıkarılması anti-demokratik, Kanaltürk kanalına yapılan müdahale Ortaçağ zorbalığıdır, halkın haber alma hakkının katlidir, utanç verici.' Bylock meselesinde biliyorsunuz, Amerika'ya gitti, ne düğü belirsiz FETÖ'cüyle görüştü, Bylock'u aklama çalışmaları var. Daha sayabilirim, çoğaltabilirim. Madem böyle konuşacaksınız rahat rahat arkamızdan, seyircinin sizin hakkınızdaki bazı şeyleri de bilmesi gerekiyor bence.