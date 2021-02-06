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Parti merkezinde HDP heyetini ağırlayan Kılıçdaroğlu 'ortak açıklamada' ortadan kayboldu!

CHP'nin Kandil'in sözcüsü HDP ile arka kapı ittifakı sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün parti genel merkezinde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve heyetini ağırladı. HDP heyeti görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek CHP binasında açıklama yaptı. Daha önce tüm genel başkan ziyaretlerinde kameralar karşısına geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu HDP olunca ortadan sıvıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Twitter paylaşımında, Kılıçdaroğlu'na "CHP Genel Merkezi'nde HDP ile toplantı yapıp, basın açıklamasında ortadan sıvışmak... Aynı karede görünmeyerek milleti kandırdığınızı mı sanıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Siyaset / 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:48
Parti merkezinde HDP heyetini ağırlayan Kılıçdaroğlu 'ortak açıklamada' ortadan kayboldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından HDP heyeti basın açıklaması yaptı.

Daha önce genel merkezde görüştüğü muhalefet partisi liderleriyle ortak açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu sırada Sancar'ın yanında yer almadı.

Sancar, 'Ortak basın açıklaması yapılmamasının, görüşülen partilerin talebi olup olmadığı' sorusuna yanıt verdi.

Sancar, 'Bizim tercihimiz. Bu konuda açık tavrımız budur. Çeşitli yöntemler düşünülebilir. Her bir parti veya farklı partiler farklı yöntem düşünebilirler. Biz bu yöntemin daha faydalı olacağına kanaat getirdik ve bu yöntemi diğer partilere kendimiz önerdik' demekle yetindi.



'BASIN AÇIKLAMASINDA ORTADAN SIVIŞTIN'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Twitter paylaşımında, Kılıçdaroğlu'na 'CHP Genel Merkezi'nde HDP ile toplantı yapıp, basın açıklamasında ortadan sıvışmak... Aynı karede görünmeyerek milleti kandırdığınızı mı sanıyorsunuz?' diye tepki gösterdi.

Kemal KılıçdaroğluMehmet Muş

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