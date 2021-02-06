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Osman Gökçek'ten, polise saldıran Barış Atay'a sert tepki: 'Vekilliğinin düşürülmesi lazım!'

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, TİP Milletvekili Barış Atay'ın vekillik zırhının arkasına saklanarak polise saldırmasını sert sözlerle eleştirdi. Gökçek, Atay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Güncel / 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:47
Osman Gökçek'ten, polise saldıran Barış Atay'a sert tepki: 'Vekilliğinin düşürülmesi lazım!'
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Boğaziçi'nde yaşanan işgal girişimi Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Olay Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet'in de gündemindeydi. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, olayların perde arkasında terör örgütleri tarafından nasıl desteklendiğini gözler önüne serdi.

Gökçek; 'Bu Boğaziçi öğrencilerinin bir rahatsızlığıysa DHKP-C'nin orada ne işi var? Diğer terör örgütlerinin ne işi var?' diye sordu. 

POLİSİMİZE SALDIRAN BARIŞ ATAY'A TEPKİ!

Öte yandan Gökçek, provokasyonlarda milletvekilliği zırhının arkasına saklanarak, polisimize saldıran Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a da sert tepki gösterdi. Gökçek'in Atay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi. 

Osman GökçekSürmanşet

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