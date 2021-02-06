İşte Boğaziçi provokasyonundaki yakalanan teröristin sicili! 'Kırmızı Fularlı Kız' detayı...

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasının ardından çıkan olaylara destek vermek için HDP'nin çağrısıyla Kadıköy'de toplanan gruptan 65 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 58'inin farklı terör örgütleriyle bağlantılarının olduğu ileri sürülürken şüphelilerden Melek B.'nin MLKP terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gençleri tuzağa düşürüp örgüte katan kişi olduğu ileri sürüldü. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri şüpheli Melek B'nin daha önceden Kars'ta öldürülen MLKP üyesi Koray Aspir'in cenazesine katıldığını belirledi. Çalışmalarda Melek B'nin Kırmızı Fularlı Kız olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil ile beraber, Suriye'de faaliyet yürüten MLKP terör örgütü üyelerinin ve PKK/YPG örgütlenmesinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.



Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösteride gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu ve haklarında daha önce işlem yapıldığı bildirildi. Boğaziçi Üniversitesinde çıkan olaylara destek vermek için HDP, çağrısıyla Perşembe günü akşam Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride polis, toplanan grubu uyararak dağılmalarını istedi.



Uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Bu arada HDP'li milletvekilleri Musa Piroğlu, Muazzez



Orhan Işık ve Sabiha Aydeniz de bir süre yolda oturma eylemi başlattı. Oluşan yoğun trafik nedeniyle vatandaşların tepki gösterdiği HDP'li milletvekilleri, polisin iknasıyla eylemi sonlandırdı.



65 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kadıköy İskele Meydanında Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak dün toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüphelinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.



58'İNİN TERÖR ÖRGÜTLERYLE İLTİSAKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI



'Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır. Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın



DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir.'



MLKP ÜYESİ ÇIKTI



İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan şüphelilerden Melek B'nin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve gençleri örgüte kazandırmak için tuzağa düşürdüğü iddia edildi. İstihbarat polislerince yapılan araştırmalarda Melek B'nin geçtiğimiz yıl Kars'ta öldürülen MLKP üyesi Koray Aspir'in cenazesine katıldığını tespit etti.



KİRLİ BAĞLANTI DEŞİFRE OLDU



Ayrıca yapılan araştırmalarda Melek B'nin Gezi Olaylarında Kırmızı Fularlı Kız olarak bilinen ve daha sonra terör örgütü YPG saflarına katılan Ayşe Deniz Karacagil ile birlikte Suriye'de MLKP terör örgütü üyelerinin ve YPG terör örgütünün örgütlenmesinde faaliyetlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Şüpheli Melek B. Vatan Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.