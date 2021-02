Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim şartlarını belirledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta kesinleşen yüz yüze eğitimin başlayarak okulların açılacağı tarihi ilan etti. Buna göre üzerinde çalışılan yeni eğitim öğretim dönemi 15 Şubat'ta köy okullarının tamamı, 1 Mart'ta ise ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak şekilde yeni bir takvime kavuştu.



Bunun ardından okullarda yüz yüze eğitimin hangi şartlar altında gerçekleşeceğinin detayları da belirlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu konuyla ilgili ortaya çıkan önerileri Milli Eğitim Bakanlığı'na iletti. MEB de böylece okullarda yüz yüze eğitimin madde madde tüm detaylarını belirledi ve tüm okul, öğretmen ve öğrencilere iletti. İşte sınıftaki öğrenci sayısından her bir bireyin uyması gereken yeni dönem kuralları ve son dakika kararları;



ÖĞRETMEN, ÖĞRENCi VE VELİLER İÇİN KURALLAR



6 milyona yakın öğrenci okullarına kavuşacak. İlkokullar haftada 2 gün, 8 ve 12'nci sınıflar ise tam gün ders başı yapacaklar. Peki koronavirüs salgınına karşı okullarda hangi tedbirler alınacak? Öğrenci, öğretmen ve veliler hangi kurallara uyacak. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nca 'Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde salgın sürecinde okullarda alınması gereken önlemler belirlendi. İşte tüm detaylar:



OKUL GİRİŞ VE İÇLERİNE LİSTE ASILACAK



Okul binalarının girişleri ve içinde uygun yerlere, kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılacak. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.



TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER BULUNDURMAK ZORUNLU



Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun, el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.



MASKE KULLANIM POSTERLERİ



Okullarda uygun yerlere maskenin doğru kullanımını açıklayan posterler yerleştirilecek.



İÇERİYE ALINMASI GEREKEN KİŞİ SAYISI



Okullardaki tüm kapalı alanlarda mümkünse 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.



SINIFTA EN FAZLA BULUNACAK ÖĞRENCİ SAYISI



Şartlar uygun olursa sınıflarda en fazla 15 öğrencinin bulunması sağlanacak. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları, sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arasında en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.



ÖĞRETMENLERE YÜZ KORUYUCU



Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı bulunan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanacak.



EL HİJYENİ EN ÖNEMLİ KURALLARDAN



Öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlar el hijyenine dikkat edecek. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, Kovid-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmayacak.



ZİYARETÇİ YASAĞI



Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek.



CAMLI KABİN ŞARTI



Güvenlik görevlilerini korumaya yönelik önlemler kapsamında da bu kişilerin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmaları sağlanacak. İmkân yoksa, kuruma giriş yapanlar ile güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme gerçekleştirilecek.



ÖĞRENCİLERİN SIRA DEĞİŞTİRMESİ YASAK



Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanacak.



EN AZ KİŞİ SAYISI İLE DERS



Dersler mümkün olan en az kişi sayısıyla yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesiyle ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre en az 1 metre olacak şekilde uygulanacak.



TENEFFÜSLER SIRAYLA YAPILACAK



Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle aktivite yapılmayacak.



MALZEME ALIŞVERİŞİ KESİNLİKLE OLMAMALI



Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi olmayacak.



SINIF DEĞİŞTİRMEK YOK



Öğrenciler mümkünse aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmayacak. Değişiklik zorunluysa sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu gerçekleştirilecek.



TENEFFÜS DÜZENLEMESİ



Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla mümkünse ders araları sınıflar sıraya konularak düzenlenecek.



VELİLER TAAHHÜTNAME İMZALAYACAK



Okulların açılmasıyla velilere 'Bilgilendirme Formu ve Taahhütname'si imzalatılacak. Bir nüshası velilere verilecek bilgi formunda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi birinin görüldüğü öğrenciler hakkında okul idaresine bilgi verilmesi istenecek.



Ayrıca öğrenci için doktor muayenesi önerilecek. Öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması istenecek.