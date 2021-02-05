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Dağlık Karabağ gözlem merkezi kapılarını açtı!

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türkiye- Rusya Ortak Merkezi, kapılarını basına açtı. Türk ve Rus askeri yetkililer, Merkez’deki faaliyetleri gazetecilere anlattı.

Güncel / 05 Şubat 2021 Cuma 20:55
Dağlık Karabağ gözlem merkezi kapılarını açtı!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türkiye- Rusya Ortak Merkezi, faaliyetine devam ediyor.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’daki Ağdam kenti yakınlarında açılan Türkiye- Rusya Ortak Merkezi’nde insansız hava araçlarıyla (İHA) alınan görüntüler izlenerek ateşkese uyulup uyulmadığı gözlemleniyor. 4 hektar alana kurulu, 65 prefabrik yaşam ve hizmet alanının yer aldığı Merkez’de İHA personeli de dahil Türk ve Rus askerleri birlikte görev yapıyor. Her ülkeye ait karargah alanının bulunduğu Merkez’de mescit ve kilise de yer alıyor. Merkez’in güvenliğini Azerbaycan askerleri sağlıyor. Spor salonu, futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yer aldığı Merkez’de, hem karma hem de karşılıklı müsabakaların yapılması planlanıyor.

Merkez’de görevli Türk askerlerinden Albay Ali Karakaş, Merkez’i ziyaret eden gazetecilere verdiği demeçte, başlıca görevlerinin bölgedeki tüm çatışmaları sonlandırmak, ateşkesi kontrol etmek olduğunu söyledi.

’ATEŞKES İHLALLERİNİ ENGELLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER ALINIYOR’

Merkez’de ihlallerle ilgili verilerin toplanması, birleştirilmesi ve doğrulanmasının organize edildiğini belirten Albay Karakaş, "Burada gözlem yapılıyor, İHA ve diğer kaynaklardan alınan veriler değerlendirilerek kayda giriliyor. İlgili şikayetler, konular veya sorunlar inceleniyor, ateşkes ihlallerini engellemeye yönelik tedbirler alınıyor" dedi.

Rus askeri görevlilerden Albay Mihail Zavalkin de 7 gün 24 saat İHA’larla gözetim gerçekleştirdiklerini, bugüne kadar herhangi bir ihlal tespit etmediklerini söyledi.

Azerbaycan Ordusunun 27 Eylül 2020’de başlattığı operasyonda; 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan, 10 Kasım’da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı. Türkiye- Rusya Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020’de imzalanmıştı.

Merkez’in açılışı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in katılımıyla 30 Ocak’ta yapılmıştı.

ErmenistanAzerbaycanYunus Emre

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