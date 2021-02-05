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Ahmet Şık'tan 'sokağa çıkın, hükümeti devirin' çağrısı

Bağımsız milletvekili Ahmet Şık, Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulundu.

Güncel / 05 Şubat 2021 Cuma 09:37
Ahmet Şık'tan 'sokağa çıkın, hükümeti devirin' çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden bazı marjinal gruplar, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve başka illerde izinsiz gösteriler düzenledi.

İstanbul'da yaşanan protestolarda, emniyet güçlerinin müdahalesiyle onlarca gösterici gözaltına alınırken, bunlardan 79'unun çeşitli terör örgütleriyle ilişkili oldukları ortaya çıktı.

Sosyal medya ve bazı medya kurumları üzerinden protestolar amacından saptırılmaya çalışılırken, gösterilerden yeni bir 'Gezi olayları' çıkarmak isteyenlere siyasetçiler de dahil oldu.

AHMET ŞIK, 'SEÇİMLE GİDECEK DEĞİLLER' DEYİP SOKAĞA ÇAĞIRDI

Milletvekilliğinden çok, TBMM'de çıkardığı kavgalar ve açtığı meyhanesi ile gündem olan İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, gözaltına alınanların götürüldüğü adliyede yaptığı açıklamada, hükümetin seçimle değiştirilemeyeceğini, sokak hareketlerine ihtiyaç olduğunu ima ederek, şunları söyledi:

'Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık.
Mayfayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli.'

KILIÇDAROĞLU'NU DA REFERANS ALDI

Ahmet Şık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasını da şu sözlerle aktardı: 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun anne ve babalara bir çağrısı var. 'Burada çok ağır bir yük var. Bu yükü kaldırmak, sadece bu genç arkadaşların tek başına yükleyebileceği bir ağırlık değil. Hep birlikte o taşın altına el atıp atmamız gerek. O taşın adı Saray rejimi.'

MilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu

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