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DW Türkiye'nin Afrika'daki varlığına dikkat çekti!

Alman gazetesi Deutsche Welle'de,Türkiye'nin Afrika'daki varlığına dikkat çeken bir yazı yer aldı.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 22:33
DW Türkiye'nin Afrika'daki varlığına dikkat çekti!

Alman basını, son dönemde Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştiren Türkiye'nin kıtaya yönelik politikasını mercek altına aldı.

Deutsche Welle, Türkiye'nin Afrika kıtası ile ilişkilerini yardımseverlik ile güçlendirdiğini belirtti.

"TÜRKİYE, AFRİKA'DA DAHA GÖRÜNÜR OLDU"

Haberde, Türkiye'nin geçtiğimiz 15 yılda Afrika ülkeleri ile siyasi ve ekonomik bağlarını kademeli olarak sağlamlaştırdığı, özellikle Doğu Afrika olmak üzere Sahra altı Afrika'da daha görünür hale geldiği aktarıldı.

Türkiye'nin son zamanlarda kendisini "Avrasya devleti" yerine "Afro-Avrasya devleti" olarak tanımlamaya başladığı görüşü ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜKELÇİLİKLERİNİN SAYISI ARTTI

Afrika ülkeleriyle birçok alanda faaliyet yürüten Ankara'nın; ticaret, askeri iş birliği, eğitim, diplomasi, altyapı, sivil toplum ve siyasi ilişkilerle kıtadaki etkisini artırdığına dikkat çekildi.

Ayrıca son 10 yılda, kıtadaki Türk diplomatik varlığının neredeyse dört katına çıktığı kaydedildi. 2009 yılında 12 olan Türk büyükelçiliklerinin sayısının 2019'a gelindiğinde 42'ye yükseldiği, öte yandan Ankara'nın Togo ve Gine-Bissau'da iki yeni büyükelçilik açmaya hazırlandığı belirtildi.

TİCARET HACMİ VE ASKERİ VARLIK

Türkiye'nin Sahra altı Afrika ile ticaret hacminin 2002'de 1 milyar dolardan 2019'da 7.6 milyar dolara çıktığı, Ankara'nın en büyük denizaşırı askeri üssünün Somali'de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu üste, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Somalili askerlere eğitim verdiği kaydedildi.

2011'DE ERDOĞAN'DAN BİR İLK

2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 yıl sonra Mogadişu'yu ziyaret eden ilk Afrikalı olmayan lider olduğu anımsatıldı.

SomaliTogoRecep Tayyip Erdoğan

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