CHP'nin 'REKTÖR' çelişkisi tüm çıplaklığıyla açığa çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun; 2015 genel seçimlerinde ise AK Parti'den İstanbul 1. Bölge milletvekili aday adayı olmasını eleştirildi.



NECLA PUR, CHP PM ÜYESİ İKEN REKTÖR SEÇİLDİ, 4 SENE REKTÖRLÜK YAPTI..



Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur'un; 1999'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi (PM) üyesi seçildiği, CHP PM üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandığı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam ettiği öğrenildi.



OKUDUCU: 'CHP'Lİ BİRİNİN REKTÖR SEÇİLMESİNİ KEYİFLE KARŞILIYORUM'

Prof. Dr. Necla Pur; 7 Temmuz 2006 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Dönemin CHP milletvekili Güldal Okuducu, 'CHP'li birinin rektör seçilmesini keyifle karşılıyorum' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Necla Pur, 14 Temmuz 2010 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.



ŞENTOP: 'REKTÖR ATANAN NECLA HOCA, CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİYDİ'



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 TV'de 'Esra Elönü ile Arafta Sorular' programına katılarak canlı yayında soruları yanıtlamıştı.



Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesinde görev yaptığını anımsatarak, 2006'daki rektörlük seçiminde göreve getirilen Prof. Dr. Necla Pur'un, bu sırada CHP Parti Meclisi'nde görevli olduğunu söyledi.



Mustafa Şentop; dekan yardımcısı olarak çalıştığı Necla Pur ile herhangi bir sorun yaşamadığını dile getirerek, 'Herhangi siyasi kimliği dolayısıyla bir tavrına en azından ben şahit olmadım. O zaman böyle bir tartışma olduğunu hatırlamıyorum' demişti.



NECLA PUR, 1997'DE CHP'YE ÜYE OLDU, 1999'DA CHP PM ÜYESİ SEÇİLDİ



CHP Parti Meclisi üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandığı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam eden Prof. Dr. Necla Pur, 1997 yılında CHP üyesi olmuştu.



1997'de öğretim üyelerinin siyaset yapmasına izin veren yasal düzenleme olunca hemen CHP Kadıköy İlçesi'ne kaydını yaptıran Necla Pur, 1999'da CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in listesinden CHP Parti Meclisi'ne girdi. Aktif olarak Anadolu'yu siyasetçi kimliğiyle gezdi.



NECLA PUR, ALTAN ÖYMEN'İN GÖLGE BAKANI!



Hürriyet Gazetesi'nin 10 Temmuz 1999 tarihinde yayınlanan 'Prof.'lar CHP'de' başlıklı haberde; Necla Pur, CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in listesinden CHP Parti Meclisi'ne girdiği ve 'gölge bakan' olduğu ifade edildi.



NECLA PUR, CHP PM ÜYESİ İKEN REKTÖR SEÇİLDİ, 4 SENE REKTÖRLÜK YAPTI..



Prof. Dr. Necla Pur'un; CHP PM üyesi iken 7 Temmuz 2006 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam etti.



Dönemin CHP milletvekili Güldal Okuducu, 'CHP'li birinin rektör seçilmesini keyifle karşılıyorum' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Necla Pur, 14 Temmuz 2010 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.