USD (Alış - Satış) : 7,13 - 7,15 EURO (Alış - Satış) : 8,56 - 8,57

CHP'nin 'REKTÖR' çelişkisi tüm çıplaklığıyla açığa çıktı!

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur; 1999'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi (PM) üyesi seçildi, CHP PM üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam etti. Dönemin CHP milletvekili Güldal Okuducu, “CHP’li birinin rektör seçilmesini keyifle karşılıyorum” dedi.

Güncel / 04 Şubat 2021 Perşembe 14:24
CHP'nin 'REKTÖR' çelişkisi tüm çıplaklığıyla açığa çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun; 2015 genel seçimlerinde ise AK Parti'den İstanbul 1. Bölge milletvekili aday adayı olmasını eleştirildi.

NECLA PUR, CHP PM ÜYESİ İKEN REKTÖR SEÇİLDİ, 4 SENE REKTÖRLÜK YAPTI..

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur'un; 1999'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi (PM) üyesi seçildiği, CHP PM üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandığı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam ettiği öğrenildi.

OKUDUCU: 'CHP'Lİ BİRİNİN REKTÖR SEÇİLMESİNİ KEYİFLE KARŞILIYORUM'
Prof. Dr. Necla Pur; 7 Temmuz 2006 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Dönemin CHP milletvekili Güldal Okuducu, 'CHP'li birinin rektör seçilmesini keyifle karşılıyorum' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Necla Pur, 14 Temmuz 2010 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

ŞENTOP: 'REKTÖR ATANAN NECLA HOCA, CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİYDİ'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 TV'de 'Esra Elönü ile Arafta Sorular' programına katılarak canlı yayında soruları yanıtlamıştı.

Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesinde görev yaptığını anımsatarak, 2006'daki rektörlük seçiminde göreve getirilen Prof. Dr. Necla Pur'un, bu sırada CHP Parti Meclisi'nde görevli olduğunu söyledi.

Mustafa Şentop; dekan yardımcısı olarak çalıştığı Necla Pur ile herhangi bir sorun yaşamadığını dile getirerek, 'Herhangi siyasi kimliği dolayısıyla bir tavrına en azından ben şahit olmadım. O zaman böyle bir tartışma olduğunu hatırlamıyorum' demişti.

NECLA PUR, 1997'DE CHP'YE ÜYE OLDU, 1999'DA CHP PM ÜYESİ SEÇİLDİ

CHP Parti Meclisi üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandığı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam eden Prof. Dr. Necla Pur, 1997 yılında CHP üyesi olmuştu.

1997'de öğretim üyelerinin siyaset yapmasına izin veren yasal düzenleme olunca hemen CHP Kadıköy İlçesi'ne kaydını yaptıran Necla Pur, 1999'da CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in listesinden CHP Parti Meclisi'ne girdi. Aktif olarak Anadolu'yu siyasetçi kimliğiyle gezdi.

NECLA PUR, ALTAN ÖYMEN'İN GÖLGE BAKANI!

Hürriyet Gazetesi'nin 10 Temmuz 1999 tarihinde yayınlanan 'Prof.'lar CHP'de' başlıklı haberde; Necla Pur, CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in listesinden CHP Parti Meclisi'ne girdiği ve 'gölge bakan' olduğu ifade edildi.

NECLA PUR, CHP PM ÜYESİ İKEN REKTÖR SEÇİLDİ, 4 SENE REKTÖRLÜK YAPTI..

Prof. Dr. Necla Pur'un; CHP PM üyesi iken 7 Temmuz 2006 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam etti.

Dönemin CHP milletvekili Güldal Okuducu, 'CHP'li birinin rektör seçilmesini keyifle karşılıyorum' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Necla Pur, 14 Temmuz 2010 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

Ak PartiMilletvekiliCumhuriyet Halk PartisiMustafa Şentop

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı