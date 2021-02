Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif iddialara tokat gibi cevap

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyon sonrası güvenlik güçlerine yapılan alçak iftiralara Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yayınladığı bir video ile cevap verdi.



İFTİRALARA TOKAT GİBİ CEVAP



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini...'







TÜRK POLİSİ YALANIN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELE EDİYOR



Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor







Mücadeleye devam' ifadelerine yer verildi.