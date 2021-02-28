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Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi: 28 Şubat! Fişlediler, sürdüler, geleceklerini çaldılar...

Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat, ardında vesayetçilerin postallı zulmüne uğrayan milyonlarca mağdur bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1990-2011 arasında "irtica" suçlamasıyla YAŞ kararları sonucu 1635 personel atıldı. İstifa eden öğretmen sayısı 1997-2001'de yaklaşık 11 bin oldu. Aynı dönemde 3 bin 527 öğretmenin görevine son verildi.

Güncel / 28 Şubat 2021 Pazar 07:40
Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi: 28 Şubat! Fişlediler, sürdüler, geleceklerini çaldılar...

Türkiye'de demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat, milyonlarca insanı mağdur etti. İşte rakamlarla 28 Şubat bilançosu:
Yaklaşık 10 yıl devam eden süreçte 600 bin başörtülü öğrenci, okullara ve üniversiteye gidemedi. Katsayı engeli nedeniyle 14 milyon meslek lisesi öğrencisi, istediği üniversitede eğitim göremedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1990-2011 arasında 'irtica' suçlamasıyla YAŞ kararları sonucu 1635 personel atıldı.
İstifa eden öğretmen sayısı 1997-2001'de yaklaşık 11 bin oldu. Aynı dönemde 3 bin 527 öğretmenin görevine son verildi.

Kılık kıyafet ya da fişlemeler nedeniyle 33 bin 271 öğretmen hakkında disiplin soruşturması yürütüldü, 11 bin 890 öğretmen de memurluktan çıkarılmadan disiplin cezası aldı.
28 Şubat sürecinde 4 bin 625 MEB personeli fişlendi. 2 bin 639 kamu personeli irticayla ilişkili görüldü.

418 öğretim görevlisi, 949 öğretmen irticacı olarak fişlendi. İrtica gerekçesiyle 210 vali ya da kaymakam hakkında rapor tanzim edildi.
28 Şubat ve sonrasındaki 2001 krizinin oluşturduğu kara deliği kapatmak için ödenen toplam meblağ 251 milyar 563 milyon liraydı. Bu sürecin sebep olduğu toplam ekonomik zarar ise 381 milyar dolar olarak hesaplandı.

71 kaymakam görevinden el çektirildi. 331 emniyet mensubu hakkında inceleme başlatıldı. 53 emniyet görevlisine idari ceza verildi.
İrtica gerekçesiyle 396 Diyanet personeli disiplin cezası alırken 128 görevli meslekten atıldı.
139 yükseköğretim kurumları personeli, kılık kıyafet yasağı nedeniyle kamu görevinden çıkarıldı.
İrticai faaliyette bulunduğu gerekçesiyle kapatılan 21 vakfın 187 taşınmazına el konuldu.

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