Mikrofon Çeşitleri ve Kablosuz Mikrofonlar

Günümüzde pek çok alanlarda kullanımı olsa da genel olarak profesyonel biçimde sahne sanatlarında, ses sanatları gibi alanlarda yaygın şekilde kullanımı bulunan çeşitleriyle bilinirler. Mikrofon çeşitlerinin günümüze kadar kablolu modelleriyle gelmesi sonrasında, pek sonradan kablosuz mikrofonların da üretilmesi; teknolojinin bu alanda ne kadar gelişmişlik gösterdiğinin de kanıtlarından biri olmuştur.



İnsanların aradıkları pek çok çeşitlilikte ve kalitede mikrofonlar olabilir. Markalar, bu anlamda ön plana çıkan ve her çeşide göre de belirli markaların tavsiyesi üzerine ilerleyeceğiniz durumlar olmaktadır. Telsiz mikrofonlarda nasıl bir model seçmelisiniz? Hangi marka telsiz mikrofonda daha iyi? Veya mikrofon çeşitlerine göre markaların seçimleri nasıl olmalıdır? Gibi sorularla beraber merak ettiklerinizin tamamını burada bulabilirsiniz.



Çeşitlerine Göre Mikrofonlar



Günümüzde pek çok modellerde ve çeşitlilikte mikrofonlar bulunur. Youtube alanında iyi bir video çekimi için ses mikrofonu gerekir. Kablolu ya da kablosuz olması önemli değildir. Youtube gibi çeşitli mecralarda da yine yayın yapacaksanız, buna uygun şekilde bir seçim yapmak önemlidir. Aynı zamanda ses sanatı olarak sahnede bir şovunuz olacaksa, geniş bir kitleye hitap edecekseniz ve tabi ki kabloyla uğraşmak istemiyorsanız kablosuz mikrofon modellerine de göz atabilirsiniz.



Sizi en rahat hissettiren ve ses tonunuzu en iyi şekilde verecek nitelikte olan pek çok modellerde mikrofonlar vardır. Bu mikrofonların da kalitesi, markalarına göre ayrılmıştır. Midex, Lastvoice, Hepa, Roof veya Behringer gibi markalar genelde ilk akla gelenlerdir. Masa üzerinde kullanabileceğiniz türde mikrofon üretimi olduğu gibi Mobil mikrofonlarıyla, telsizmikrofon olarak da adlandırılan çeşitleri vardır.



Her markanın kendine has özellikleriyle birlikte kullanılabilir mikrofonu olduğunu unutmayın. Örneğin ön plana çıkan Lastvoice mikrofon çeşitleri genelde masa üzerinde kullanım durumlarında, bilgisayar üzerinden yayın olması halinde tercih edilen mikrofonlardır. Bu ve benzer mikrofonlarda, kesinlikle çeşitlerine göre ayrım yapıldığı gibi en çok tercih edilen marka arasında yerini alır.



Yine kaliteli ve yayın mikrofonları noktasında yaka mikrofonu arayışınızda da yukarıda saydığımız markalardan birini tercih edebilirsiniz. Bazen el mikrofonu ya da bazense yaka mikrofon olarak tercihlerinizi yaparken, markanın gücüne göre tercihlerde bulunabilir ve kaliteli bir şekilde de seçimlerinizi yapabilirsiniz.



Telefonunuza takılacak şekilde yaka mikrofonları noktasında da kaliteli bir ses alabilmek adına tercihlerinizi Midex mikrofonlardan yana kullanabilirsiniz. Bu modellerde de genelde röportaj ya da benzer süreçlerde, belirgin bir şekilde mikrofonun ön planda olmasını istemediğiniz anlarda kullanabiliyorsunuz. Telefon ile uyumlu bir kablo ucuna sahip olan bu modellerle beraber doğru bir kullanım içerisinde olmak ve kaliteli bir şekilde ses kaydını almak mümkün hale getirilmektedir.



Fiyatlarına Göre Mikrofon Seçenekleri Nelerdir?



Birçok çeşitlilikte ve markaya bağlı şekilde bulacağınız mikrofonlar vardır. Her markanın kendine has özelliğiyle ön plana çıktığı şekilde, tercih edebileceğiniz pek çok marka ve modele uygun mikrofonlar bulunsa da, bu anlamda fiyat aralığı vermek pek de mümkün olmamaktadır. Fakat uygun fiyata ve kaliteli bir marka seçimine bağlı şekilde tercihlerde bulunmak isterseniz de Midex mikrofon modelleri ile beraber çok uygun fiyatlarda en iyi markadan faydalanmış olabilirsiniz.



Rakip markalara göre daha uygun fiyatlı olduğu gibi her zaman frekans aralığının, desibel ve mikrofon özelliklerinin çok daha üstün özelliklerde olduğunu görmek mümkündür. Bununla birlikte de pek çok insanın mikrofon noktasında araştırınca fark ettiği şey, ne kadar pahalı olması durumudur. Pahalılığa karşı da iyi bir mikrofon seçiminde, özellikleri kendi ihtiyaçlarınıza göre var – yok şeklinde belirlerseniz, çok daha iyi bir mikrofon seçimi yapmış olabileceğinizi de unutmayın.



Kablosuz Mikrofon İçin Marka Önerileri



Eğer kablosuz mikrofon almayı planlıyorsanız, kullanım alanlarına göre iyi bir seçim yapabilirsiniz. En iyi markalar olarak bileceğiniz Roof, Hepa, AKG, Spekon, Sennheiser ile beraberinde Mindex kablosuz mikrofonlar da çok iyi şekilde tercih edilen ve oldukça güçlü sesi kablosuz haliyle yansıtacak niteliktedir. Bununla beraber örnek verdiğimiz diğer markalarla da kıyaslama içerisinde olabilir ve kaliteli bir seçimi yapabilirsiniz.



Evde eğlence ortamından tutun da iş yerlerindeki kullanımlara kadar pek çok açıdan kullanılabilir mikrofon modelleriyle beraber çok vakit geçirebileceğiniz şekilde siz de mikrofon çeşitleriyle gerektiğinde müzik yapabilir gerektiğinde de eğlenceli bir kayıt çıkartabilirsiniz. Çeşitli mikrofon modelleriyle beraber mobil kullanım noktasında da kablosuz ya da küçük mikrofonlara göz atabilirsiniz.



Akustik ses dalgalarının en iyi şekilde elektronik ortama yansıtılmasını sağlayan ses sistemi tanımı yapacağımız mikrofonlar, günümüzde artık olmazsa olmaz ürünlerden biridir. Hem kablolu hem de kablosuz modelleriyle birlikte kullanım alanına göre tercihlerinizi yapabileceğiniz 2 ana gruba ayrılan mikrofonlarda istediğiniz şekilde seçimlerinizi yapabilirsiniz. Ses ileticilerin en iyi şekilde alıcı ve verici arasındaki bağı mikrofon kurduğu için, sesinizin hem kalitesini hem de akustik – temiz bir sesin kayda geçmesini de mikrofonun kalitesiyle beraber başarabilirsiniz