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İstanbul'da çöp dağları krizi! Bir CHP'li belediyede daha grev başlıyor...

İstanbul Maltepe'de patlak veren çöp dağları krizi yayılıyor. CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çalışan işçilerin ardından CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan işçiler de greve çıkıyor. Beşiktaş Belediye binasına asılan pankarta göre; işçiler 15 Mart itibarıyla greve çıkacak.

Güncel / 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:20
İstanbul'da çöp dağları krizi! Bir CHP'li belediyede daha grev başlıyor...

İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı'nı devraldığı dönemin öncesine geçiş başladı. CHP'li beleiyeler ile işçiler arasında kriz çıktı. Haklarını alamayan işiler belediyelere isyan bayrağı açtı. Maltepe Belediyesi'nde işçiler grevin startını verirken ilçe adeta çöplüğe döndü. Koronavirüs salgını döneminde sokaklarda çöp dağları oluşurken, İBB de çöplere müdahale etmedi. İlçedekiler çılgına dönerken, bir kötü haber de Beşiktaş'tan geldi. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan işçiler 15 Mart'ta greve çıkacaklarını duyurdular.

Toplu iş sözleşmelerinde sonuç alınmaması sonrası Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi işçileri de grev kararı aldı. Beşiktaş Belediyesi işçileri 15 Mart'ta belediye kapısına greve çıkacaklarını duyuran kararı astı.

CHP yönetimindeki belediyelerde grevler dalga dalga büyüyor. Toplu İş Sözleşmesi'nden sonuç alamayan Bakırköy ve Kadıköy'de başlayan grev dalgasına Ataşehir, Kartal ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi işçileri de katıldı. İşçiler, grev pankartını asmak için belediye binasının önünde toplandı. İsçiler belediye binasına astıkları kararla 15 Mart'ta greve çıkacaklarını duyurdu.

BeşiktaşRecep Tayyip Erdoğan

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