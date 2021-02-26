USD (Alış - Satış) : 7,37 - 7,38 EURO (Alış - Satış) : 8,94 - 8,96

Teksas'ta elektrik şirketine 1 milyar dolarlık dava!

ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan kar fırtınası yetmezmiş gibi bir de günlerce devam eden elektrik kesintileri ülkede infial yaratmış, onlarca insan hayatını kaybederken vatandaşlar günlerce temiz suya ulaşamamıştı. Teksaslıların yaşananlar sonrası intikamı ise büyük olacağa benziyor.

Dünya / 26 Şubat 2021 Cuma 16:42
Teksas'ta elektrik şirketine 1 milyar dolarlık dava!

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşanan kar fırtınası sırasında günlerce elektriksiz kalmasına rağmen gelen 9 bin 340 dolarlık (yaklaşık 67 bin 140 TL) elektrik faturasına itiraz eden Lisa Khoury ve birçok Teksaslı, elektrik dağıtım şirketine ‘fahiş fiyat’ uyguladığı gerekçesiyle 1 milyar dolarlık toplu dava açmaya hazırlanıyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen dondurucu soğuklar nedeniyle eyaletteki elektrik üretim kapasitesi yarıya düştü. Teksas'ta yalnızca birkaç gündür kullanılabilen elektrik için binlerce dolarlık faturalar gelmesi Teksaslıların tepkisine neden oldu.

Kar fırtınası sırasında günlerce elektriksiz kalmasına rağmen gelen 9 bin 340 dolarlık (yaklaşık 67 bin 140 TL) elektrik faturasına itiraz eden Lisa Khoury ve birçok Teksaslı, elektrik dağıtım şirkreti Griddy Energy'ye ‘fahiş fiyat’ uyguladığı gerekçesiyle 1 milyar dolarlık toplu dava açıldı.

17 BİN DOLARLIK FATURALAR VAR

Toplu dava dosyasında, bazı müşterilerin 17 bin dolara kadar yükselen faturaları olduğu ifade edildi. Elektrik şirketi, "Tüketicilerin zarar göreceğini bilerek" yaklaşık 29 bin müşteriye aşırı yüksek fatura kesmekle suçlandı.

Kendi elektrik şebekesine sahip tek eyalet Teksas’ta elektrik üretiminde yaşanan kesinti, dondurucu soğuklarda yüksek talep ile birleşince, eyaletteki elektrik akışını yöneten Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) spot elektrik megavat saat fiyatı, kar fırtınası öncesi 50 dolarken 15 Şubat’ta 9 bin doların üzerini görmüştü.

TEKSASLI AİLE 100 MİLYON DOLARLIK DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan, Teksas'ta dondurucu soğukta kardeşiyle uyuduğu yatakta annesi tarafından ölü bulunan 11 yaşındaki Cristian Pineda'nın hipotermiye maruz kalmıştı.

Evin elektriğinin ve ısıtma sisteminin iki gün boyunca devre dışı kaldığını belirten Pineda'nın ailesi, elektrik sağlayıcı şirketler aleyhine, "ihmal sonucu ölüme sebebiyet verdikleri" gerekçesiyle 100 milyon dolarlık dava açmıştı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı