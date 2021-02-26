Maltepeli CHP'liler, belediyeye destek için çöp topladı

CHP'li belediyelerde grev krizi devam ediyor...



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret pazarlıklarında kendi belediyelerindeki işçilere verecekleri maaşla övünürken, CHP'li belediyelerdeki işçiler kazan kaldırdı.



Grev kararı sonrası Maltepe geneli çöplüğe döndü.







Maltepe sakinlerinin durumdan şikayeti devam ederken, toplanmayan çöpler, salgın döneminde birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor.



İşçilerin bu tavrına tepki gösteren bazı mahalle sakinleri bir araya gelerek bir karar aldı.







CHP'Lİ BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Mahallelerinde bir araya gelenler CHP'li belediyeye destek vererek sokaklarda biriken çöp poşetlerini kamyonetlere yükleyerek çöp toplamaya başladı.



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a da destek veren bir mahalle sakini “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın. Hastalık almış başını gitmiş kimsenin bir şey yaptığı yok hem pandemi zamanında bu sendikanın yaptığı akıl alır iş değil. Bu sendikanın ne yapmak istediğini ben anlamadım ama biz sonuna kadar Ali başkanın arkasındayız “ dedi.