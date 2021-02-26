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Erbakan Ayasofya Camii’nde dualarla anıldı

Milli Görüş hareketinin kurucusu eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ölümünün 10’uncu yıl dönümünde açılması için büyük mücadele verdiği Ayasofya Camii’nde dualarla anıldı.

Güncel / 26 Şubat 2021 Cuma 20:44
Erbakan Ayasofya Camii’nde dualarla anıldı

Milli Görüş hareketinin kurucusu eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde Erbakan Vakfı tarafından açılması için büyük mücadele verdiği Ayasofya Camii'nde düzenlenen programla anıldı. Anma programına oğlu ve Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, vakıf yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam namazına müteakip başlayan anma programında Necmettin Erbakan için Kuran-ı Kerim okundu dua edildi.

'CENAB-I ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN'

Anma programını hazırlayanlara teşekkür eden ve Erbakan'ın yıllarca 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' sloganı ve hedefiyle gençleri ve bütün milleti harekete geçirdiği Ayasofya Camii'nde olduklarını hatırlatan Fatih Erbakan, 'Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kendisinin vefatının 10. yıl dönümünde bu Mevlid-i Şerif'i gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bir defa hidayeti ve ilmi kendi bünyesinde birleştiren bir insandı. Hidayet ve ilim en üst seviyede bir kimsede olduğu zaman o insana Ceban-ı Allah feraset nimetini bahşediyor. Bu nedenle ferasetiyle yıllar boyu hem milletimize hem de bütün İslam âlemine adeta bir pusula vazifesi görüş, yön göstermiş bir kimseydi. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun' dedi.

'ÖRNEK ALNMASI GEREKEN BİR İSİMDİ'

Necmettin Erbakan'ın örnek alınması gereken bir isim olduğunu belirten Fatih Erbakan, 'Aynı zamanda cesaretiyle de bütün insanlara örnek olan bir şahsiyetti. Yine bugün bütün milletimizin de ifade ve tasdik ettiği gibi iş başına geldiği zaman adaleti ve bereketi tesis eden, hakim kılan bir devlet adamı, lider olarak nam salmıştı. Gerçekten de örnek almamız gereken bir kimse. Cenab-ı Allah bu güzel hasretleri, özellikleri bizlere de nasip eylesin. Allah, onu andığımız, arkasından yaptığımız Hatim-i Şerifler, dualar kadar onu anlamayı ve yürüdüğü yolda yürümeyi cümlemize nasip etsin' diye konuştu.
Programa katılan TMBB Başkanı Mustafa Şentop, Fatih Erbakan ile bir süre sohbet etti.

Necmettin ErbakanMustafa ŞentopFatih Erbakan

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