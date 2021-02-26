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Çöp dağlarının oluştuğu Maltepe'deki vatandaşlara İBB şoku!

Kadıköy, Kartal ve Ataşehir Belediyelerinin ardından, CHP'li Maltepe Belediyesi'nde başlayan grev sonrası ilçede sokaklarda çöp yığınları oluştu. Toplum sağlığını tehdit eden çöp dağları sonrası CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye ulaşan vatandaşlar buradan da beklediği cevabı alamadı.

Güncel / 26 Şubat 2021 Cuma 10:28
Çöp dağlarının oluştuğu Maltepe'deki vatandaşlara İBB şoku!

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alınmıştı.

İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedildi, sokaklarda toplanmayan çöpler birikmeye başladı.

Grev kararının yarattığı sorunlar, vatandaşın günlük yaşamında sıkıntılar oluşturmaya devam ederken, bu duruma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neden müdahale etmediği ise merak konusu oldu.



İLÇE SAKİNLERİ İBB'DEN İSTEDİĞİ CEVABI ALAMADI

Maltepe'de biriken çöpler nedeniyle İBB'nin destek hattı Beyaz Masa'yı arayıp şikayette bulunan ilçe sakinleri, beklediği cevabı alamadı.

Beyaz Masa hattından yapılan açıklamada, ilçenin Maltepe Belediyesi'nin yükümlülüğünde olduğu, bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir müdahalede bulunmasının yasak olduğu belirtildi.

TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

İşçilerin grevi dördüncü günde devam ederken Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler konteynerlerden taşarak yollara saçıldı.

Alınan grev kararı sonrası en büyük mağduriyeti yaşayanlar ise ilçe sakinleri oldu.

Konteyner kenarlarında biriken çöpler ise; salgınla boğuştuğumuz şu günlerde toplum sağlığını tehdit eden önemli bir sorun haline dönüştü.

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