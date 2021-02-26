Ayşenur Arslan şimdi de polisleri, öğretmenleri ve kamu görevlilerini taciz ve tecavüzcü ilan etti!

Yalan ve iftira makinası Halk TV'de CHP'nin yalanlarını pohpohlayan isimlerden Ayşenur Arslan, “pes” dedirten bir skandala imza attı.



Meslek gruplarına çirkin iftira



Arslan, bu kez de mesleklerin isimlerini özellikle vererek polisleri, öğretmenleri ve kamu görevlilerini taciz ve tecavüzcü ilan etti.



Devlet memurlarını çirkin ithamla zan altında bırakan Arslan'a sosyal medyada tepki yağarken hukuki bir adımın gelip gelmeyeceği merak konusu.