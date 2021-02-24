İBB'den yeni skandal! Teröristin kitabını satıyorlar!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir skandalla daha gündeme geldi.



HDP/PKK'ya diyet ödemeye devam eden belediyenin İBB'ye ait olan İstanbul Kitapçısı internet sitesinden PKK'lı Nurettin Demirtaş'ın Onur Borcu isimli kitabını sattığı ortaya çıktı.



Konuyla ilgili İBB'ye tepki yağarken, İmamoğlu yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.







SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN ABİSİ!



PKK ile bağları nedeniyle tutuklu olarak bulunan HDP eski Başkanı Selahattin Demirtaş'ın abisi olan Nurettin Demirtaş, PKK içinde aktif olarak bir çok eyleme katıldı. 1991 yılında PKK'nın gençlik örgütü olarak bilinen Yekitiya Civaka Kürdistan üyesi olduğu suçlamasıyla kardeşi Selahattin Demirtaş ile birlikte gözaltına alındı. Bir haftalık gözaltı süresinin sonunda Selahattin Demirtaş serbest bırakılırken Nurettin Demirtaş tutuklandı. Bir süre devam eden mahkeme sürecinin ardından Nurettin Demirtaş 1994'te 22 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.



İLK REZALET DEĞİL



İBB daha önce de terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın ve terör örgütü PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın kitabını İBB raflarında satışa çıkarmıştı.



EŞİ DEMİRTAŞ'IN TİYATRO OYUNUNA GİTMİŞTİ



Ekrem İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz yıl Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izlemişti.

