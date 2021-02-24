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HDP'lilerden Meclis parasıyla PKK'ya pul!

HDP’nin PKK’yı finanse etme alışkanlığı sınır tanımıyor. 4 HDP’li milletvekili, Meclis’in “iletişim harcaması” için verdiği parayla pul alıp cezaevlerindeki PKK’lı teröristlere gönderdi. 2 binden fazla pulun kampanyaya dönüşecek bir mektup provokasyonunda kullanılacağını belirleyen Adalet Bakanlığı pullara el koydu.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 08:08
HDP'lilerden Meclis parasıyla PKK'ya pul!

HDP’li belediyeler PKK’nın finansörü gibi çalışırken, milletvekilleri de milletin parasıyla alınan pulları cezaevlerindeki teröristlere göndermiş.TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un gündeme taşıdığı mektup provokasyonun ayrıntılarına göre, HDP’li milletvekillerinin, kendisine ayrılan “iletişim harcaması” bütçesinden aldıkları pulları cezaevindeki PKK’lı teröristlere gönderdiği tespit edildi.

Söz konusu mektup provokasyonunun organizatörlerinin ise 16 vatandaşın şehit edildiği Gara’ya gittiği ortaya çıkan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven olduğu öğrenildi. HDP’li 4 isim, Türkiye’nin farklı illerindeki 10’a yakın cezaevinde tutuklu bulunan çok sayıda PKK mensubuna 2 binin üzerinde pul gönderdi. Böylece PKK’lı teröristlerin başlatacağı bir mektup kampanyası üzerinden yeni bir provokasyonun fitilinin ateşlenmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Pullara el konuldu

Ancak söz konusu provokasyona, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü izin vermedi. Cezaevlerinde yapılan sıkı kontroller neticesinde ‘pul organizasyonu’ deşifre edildi ve söz konusu pullara el konuldu. Daha sonra bu pullar emanete kaldırıldı. Cezaevleri müdürlüklerinin dikkati sayesinde PKK’lı teröristlerinin mektup kampanyası önlenmiş oldu.

57 bin TL iletişim harcaması

Milletvekillerinin yıllık iki maaş kadar “iletişim harcaması” hakkı yaklaşık 57 bin TL’yi buluyor. Yani vekilin iki maaşına kadar iletişim gideri, TBMM bütçesinden karşılanıyor. Bunun içinde cep telefonu, makam telefonu, internet giderleri ve posta giderleri bulunuyor.

Açıktan dolandırıcılık

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, HDP’lilerin ‘pul’ usulsüzlüğüyle ilgili, “Bu, açıktan bir dolandırıcılıktır. Kamu kurum ve kuruluşunun zararına dolandırıcılıktır. Çünkü bize milletvekili olarak kendimizin yaptığı, seçmenlere göndereceğimiz mektuplar, evraklar için yapılan bir tahsisat. Böyle bir şey olabilir mi?” diye sordu.

Fitreyi de göndermiş

Terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu ve örgüte destek sağladığı gerekçesiyle bugüne kadar 150’nin üzerinde belediye başkanı görevden alındı, yerlerine belediye başkan vekilleri görevlendirildi. Öte yandan, HDP ve PKK’nın özerkliği andıran yapılanmasının deşifre edildiği Kars’ta, HDP’li il başkanı Cengiz Anli’nin, topladığı fitre paralarını cezaevindeki teröristlere yolladığı ortaya çıkmıştı.

Şentop ne dedi?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına eski ve yeni milletvekilleri tarafından büyük miktarda pullar gönderildiğini, bunların mektup kampanyalarının organize edilmesi için olduğunu ifade etmek isterim. Cezaevleriyle ilgili organizasyon konusunda önemli bir konuya, bir arı kovanına çomak sokulduğunu ifade etmek isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Ak PartiMilletvekiliLeyla GüvenMustafa Şentop

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