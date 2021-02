Başkan Erdoğan'dan Ak Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Aziz İstanbullular, AK Parti İl Teşkilatımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, sevgili gençler ve değerli yol arkadaşlarım sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. Saygıdeğer divan sizleri özellikle selamlıyorum. Kongremizde görev üstlenecek arkadaşlarımızı ve il yönetimimizi şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.



Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti İstanbul Teşkilatlarında, ana kademe, Gençlik Kolları, Kadın Kolları'nda görev üstlenmiş herkese şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. Değişim dediğimiz hayatın gerçeğidir. Bazen de herhangi bir sebep aratmaksızın gelir kendini dayatır.



"OSMAN NURİ KABAKTEPE KARDEŞİMİZİ İSTANBUL'A İL BAŞKANI YAPIYORUZ"

İstanbul'un her hanesine değer göstereceğini bildiğimiz arkadaşlarımıza yeni görevler alacak. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, davaya olan sevgisine bizzat şahit olduk.Geçtiğimiz dönem İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Bayram Şenocak ve ekibine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendisiyle farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.



Unutmayın durmak yok yola devam. Ve şu anda mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39'dur. Genç dinamik bir yapıyla yola devam. Yönetimde 15 hanım kardeşimiz var. Bu da AK Parti'nin diğerlerinden farklı yönünü ortaya koyuyor. AK Parti dinamik bir parti, AK Parti bugünü değil dinamiği kuşatan bir parti. Şu ana kadar ilçe ve il kongrelerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gençler yaş önemli değil demeyin, Fatih'in yaşı kaçtı? Ona bakacaksın. Fatih 21 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açtı. Yaşta gençti ruhta... İşte şimdi aynısını bizlerde gençlerimizle beraber inşallah bütün ülkeye, dünyaya haykırıyoruz. Dünyada da bunun uygulamasını yapacağız.



SÜRECİ ANKARA'DA TAÇLANDIRACAĞIZ

Bu benim 7. kongrem. Salgın nedeniyle birkaç il dışında bunu gerçekleştiremedim. İnşallah 24 Mart 2021 Çarşamba 7. Olağan Büyük İl Kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandırıyoruz. Yeni görev alan arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum.



İstanbul için dünyanın merkezi derler. İstanbul Fatih'in olduğu kadar daha nice gönül sultanlarının şehridir. Böyle bir şehre ne olursa olsun hizmet etmek güzeldir. İstanbul'u büyük bir aşkla sevmeyenin bu şehre hizmet etmesi mümkün değildir. Bu İstanbul ki gözleri kapalı bile dinlenir. Bu İstanbul ki adını göklere bile yazarsanız düşlerinizin mehtabında kaybolacağından korkarsınız. Bu İstanbul ki vatanımızdır. Bu İstanbul ki rahmet Aşık Veysel gibi insana seversen olayım yarim dedirtir.



Bu şehri seviyorsanız önce onun hakkını vereceksiniz. Hizmet ederek bedelini ödeyeceksiniz. Hakkını verip bedel öderseniz bu şehir seni zirmeye de çıkartır, sırtında da taşır. Çünkü İstanbul 7 iklim ve 3 kıtanın merkezi demektir. Çünkü İstanbul dünyadaki 200'e yakın ülkenin tamamından insanları bağrında yaşatabilen bir küresel zenginlik demektir.



Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. AK Parti gençliği bu. Bayrağı ile birlikte yaşıyor. İstanbul insanlık tarihinin de İslam tarihinin de Türk tarihinin de sembolü demektir. İşte bunun için biz İstanbul'a ömrümüzü adadık.



Onlar Yeni Zelanda'daki katilin ağzından camilerimizi hedef aldılar. Biz Ayasofya'yı 86 yıl sonra tekrar ibadete açarak verdik. Onlar zulüm 1453'te yazarak verdiler. Biz güçlü Türkiye dedik. Onlar darbe girişimi ile istikbalimize el uzattılar. Biz cevabımızı 7'den 70'e şehadete yürüyerek verdik. Bir daha böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet hesabını ödetir. Onlar milletimizi kışkırtmak için her yolu denediler, bir cevabımızı rabiamızla verdik.



Hiç kimsenin bu şehre bu ülkeye kem gözle bakmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Hizmet mücadelesinde elbette eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur. Hepsi de giderilir, tamamlanır. Önemli olan ülkeye ve millete hizmet isteğini sürdürmektir. Bu azim ve kararlılıkla bir kez daha milletimizin huzurundayız. Bizim İstanbul'u seviyoruz sözümüz sadece beyan değil. Bu sözün arkasında çok büyük müktesebat var. Mesela sadece 18 yılda İstanbul'a ne kadar yatırım yaptık? Eski rakamla 275 kat trilyon yatırım yaptık.





SÜRPRİZ KARŞILAMA



AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve "bana her şey seni hatırlatıyor" şarkılarını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şahin'e eşlik etti.



"İSTANBUL'DA BİR SEFERBERLİK RUHUYLA ÇALIŞACAĞIZ"





AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Osman Nuri Kabaktepe kongrede yaptığı konuşmasında, "İstanbul'da bir seferberlik ruhuyla çalışacağız, İstanbul kadar kuşatıcı, çoğulcu, renkli, kapsayıcı, sevgi dolu, gönlü geniş olacağız. İstanbul teşkilatı olarak tarihin huzurunda söz veriyoruz; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi.



Kabaktepe sözlerini "İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah, vira bismillah diyoruz, akıbet tamam inşallah" diyerek tamamladı.