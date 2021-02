Türkiye 40 günde 27 Avrupa ülkesini solladı: 6.5 milyon kişi aşılandı

Türkiye, aşılamanın başladığı 40 günde 6.5 milyon kişiyi aşılayarak 27 Avrupa Birliği ülkesini geçti. Prof. Dr. Nurettin Yiyit, 'Çok titiz çalışıyoruz. Yaşlısını sırada bekleten değil, evinde aşılayan bir ülkeyiz' dedi. Türkiye aşılama ve normalleşme gündemiyle öne çıkarken Avrupa'da durum çok farklı. Almanya'da Alman sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık uzmanı ve Federal Milletvekili Prof. Dr. Karl Lauterbach yaptığı açıklamayla AB gündemine oturdu.



40 GÜNDE 27 AB ÜLKESİNİ GEÇTİK

Dünyada aşılama başlayalı 75 gün oldu ama Türkiye 40 günde 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesini geçmeyi başardı. Dünya çapında her 100 kişiden 2.63'ü koronavirüse karşı aşılanırken, Türkiye toplu aşılamaya başladığı 14 Ocak'tan bugüne yaklaşık 6.5 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 7.75'ini aşıladı.



TÜRKİYE KORONAVİRÜS AŞISINDA DÜNYA ORTALAMASINI 3'E KATLADI

İngiltere 8 Aralık'ta ilk aşılamaya başladı. 27 Aralık tarihinde AB ülkeleri Kovid-19 aşılamasına başlarken, Türkiye, koronavirüs ile mücadelesine inaktif aşı CoronaVac ile başladı. İlk aşıyı 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Yapılan planlama ve sevkiyat sürecindeki başarı ile Kovid-19 aşılamalarına hızlı başlayan Türkiye, kısa sürede önemli bir başarı sağladı.



Türkiye'de 40 günde yaklaşık 6.5 milyon kişi aşı oldu. Dünya çapında her 100 kişiden 2.63'ü aşı olurken, Türkiye dünyada en çok aşı uygulayan 7'nci ülke oldu.



BİRKAÇ ÜLKE DIŞINDA BAŞARILI OLAN YOK

27 AB ülkesi aşılamaya Türkiye'den 18 gün önce başlamasına rağmen Türkiye hepsini geride bıraktı. Aşılama sürecinin en başarılı ülkeleri olan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri 100 kişi başına en fazla aşı uygulayan ülkeler oldu. ABD, yaptığı 61.2 milyon aşıyla vatandaşlarının yüzde 18.5'ine aşı uyguladı.



ALMANYA SINIFTA KALDI

27 AB üyesi ülkeden 500 bin nüfuslu Malta uyguladığı 60 bin aşıyla vatandaşlarının yüzde 12.3'üne aşı uyguladı. 27 AB üyesi ülkeden yüzdesel olarak en başarılı ikincisi 5.9 milyon nüfuslu Danimarka oldu. Danimarka 459 bin kişiye aşı uyguladı. Sabah'ın haberine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve Türkiye'ye nüfusu en yakın AB ülkesi olan Almanya ise 27 Aralık günü başladığı aşılama sürecinde bugüne kadar 4.7 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 5.7'sini aşıladı.



'SAĞLIK SİSTEMİMİZİN GÜCÜ'

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, 'Farkımız, hızdan çok etkili ve organize bir aşılama programı yürütmemiz. Önce sağlık çalışanlarımızı, ardından yaşlımızı huzurevinde ya da evine giderek aşılamayı sürdürdük.



KATLANARAK ARTACAK

Randevu sistemine göre kim nerde, saat kaçta aşılanacağını biliyor. Çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. 'Yaşlımız gelsin sırada beklesin, aşısını yapalım 15 dakika gözetim altında tutalım, gitsin' demedik. Onları sırada bekleten değil, bekleyen olduk. İlerleyen günlerde aşılamanın hızı katlanarak artacak. Sağlık sistemimizin gücünü aşılamada da gördük' dedi.



AVRUPA'DA KORKUTAN AÇIKLAMA: 3.DALGANIN BAŞINDAYIZ

Alman sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık uzmanı ve Federal Milletvekili Prof. Dr. Karl Lauterbach, ülkede üçüncü koronavirüs dalgasının henüz başında olunduğunu söyledi. Ülkede gevşeme tartışmalarını aceleci bulduğunu ifade eden SPD'li siyasetçi, tedbirlere daha sıkı uyulması gerektiğine dikkat çekti. Okulların açılmaya başlamasını da eleştiren Lauterbach, 'Bu risk. Öğrencilere hızlı test yapılmalı. FFP2 maskesi halk içinde yaygınlaşmalı' dedi.



TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA ÖRNEK REHBER

Pandemi ile mücadelede uyguladığı başarılı stratejiler nedeniyle dünyadan da takdir toplayan Türkiye'nin uygulayacağı yeni model ve bunun için hazırladığı rehberin dünyaya örnek olması bekleniyor. Türkiye, kriterleri sağlayan illerde kısıtlamaların kademeli kaldırılması modeli ile hazirana kadar gitmeyi, o tarihten sonra yeni bir sisteme geçmeyi hedefliyor.



Avrupa başta olmak üzere dünyada özellikle yeni mutant virüsler nedeniyle adeta patlayan Kovid-19 vakalarında son iki haftadır düşüşler yaşanıyor. Yeni dalgayı Avrupa kadar sert yaşamayan Türkiye için inen vakalar olumlu bir gelişme olarak kabul ediliyor. Bahar aylarının da gelmesi ile birlikte Türkiye'nin daha da rahatlaması bekleniyor. Aşılama hızla devam ederken uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için de tarih belli oldu.



Bu grubun ikinci doz aşılarını yaptırmasından sonra sokağa çıkış kısıtlamalarının kaldırılması planlanıyor. Ancak belli yerlere HES kodu ile giriş gibi uygulamalar ise devam edecek.



AĞUSTOS'A KADAR NÜFUSUN YÜZDE 70'İ AŞILANACAK

Türkiye'de 1 Mart'la birlikte kademeli normalleşme dönemine geçileceği açıklanırken aşı sevkiyatları da son hız devam edecek. Nisan sonunda Türkiye'ye 105 milyon doz aşı daha gelecek. Ağustosa kadar 60 milyon vatandaş aşılanmış olacak.



Nüfusun yüzde 70'inden fazlası aşılanmış olduğundan Türkiye, ağustosta kitle bağışıklığına ulaşacak. Eylülde ise daha önce aşılanan vatandaşlar yerli aşıyla birer doz daha aşılanacak.



BAZI İLLERDE ARTIŞ BAZILARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilkini geçen hafta açıkladığı illerin haftalık koronavirüs vaka sayılarını Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre; üç büyük ildev aka sayılarında çok büyük değişiklik olmadığı görülürken, İstanbul'da 100 bin kişide 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de ise 42.67 vaka sayısı belirlendi.



Bakan Koca, vaka sayılarında bazı illerde belirgin artış olduğunu belirterek 'Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız' ifadelerini kullandı.



Bakan Koca'nın açıkladığı il il koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu, Giresun, Sakarya, Samsun, Balıkesir ve Burdur'da artış gözlenen iller arasında yer aldı. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon ve Gümüşhane'de ise iyileşme gözlendi.