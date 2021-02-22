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Yasin Börü davasında PKK propagandası!

Diyarbakır’da Kobani olayları bahanesiyle 6-7-8 Ekim sokak olaylarında Yasin Börü’nün öldürülmesine ilişkin Yargıtay’ın 25 sanık hakkında bozma kararının ardından yargılanmasına devam edilen bazı sanıklar duruşmada PKK propagandası yaptı. Cumhuriyet savcısı, propaganda yapan 5 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:14
Yasin Börü davasında PKK propagandası!

Diyarbakır'da Kobani olayları bahanesiyle 6-7-8 Ekim sokak olaylarında Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin Yargıtay'ın 25 sanık hakkında bozma kararının ardından yargılanmasına devam edilen bazı sanıklar duruşmada PKK propagandası yaptı. Cumhuriyet savcısı, propaganda yapan 5 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Yargıtay'ın, Nisan 2020'de 'Canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek' suçundan ceza verilen 24 sanık ile beraat alan sanık Hüseyin Okçu hakkındaki kararı, Yasin Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek, 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin de değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi ile bozmasının ardından sanıkların Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlandı.

PKK PROPAGANDASI YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Duruşmada söz alan bazı sanıklar savunmalarının ardından PKK terör örgütü propagandası yaparak slogan attı. Sanık avukatlarının da savunmalarının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve terör örgütü PKK lehine sözler sarf eden 5 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

YARGITAY HDP'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Yargıtay kararında, HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından ve HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) acil çağrı başlığıyla paylaşılan 'Halkımıza acil çağrı; Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halkımızı sokağa çıkmaya ve sokakta olanlara destek vermeye çağırıyoruz' mesajıyla vatandaşların HDP tarafından silahlı bir direniş ve isyana davet edildiğine yer verildi.

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