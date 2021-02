Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: E-ticaret hacmi yüzde 93'le rekor artış gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler' konulu toplantıda bir konuşma yaptı. Bakan Varank konuşmasında koronavirüs pandemisinin e-ticaret sektörüne yaptığı olumlu etkiden bahsetti.



Mustafa Varank şunları söyledi:



'E-TİCARET YÜZDE 93 REKOR ARTIŞ GÖSTERDİ'



'E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi. Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz.'



E-TİCARET PANDEMİDE PATLAMA YAPTI

Dünyada ilk uygulamaları 1995 yılında başlayan, Türkiye'de ise temelleri 1997 yılında atılan e-ticaret, müşterilere her zaman ve her yerde alışveriş yapma imkânı, firmalara ise mağaza açma ve işletme masrafı olmadan satış yapma ve normal zamanda ulaşabileceklerinin çok daha üzerinde bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı sunuyor. İnternet ve mobil araçların kullanımıyla her geçen gün hacim olarak büyüyen e-ticaret, 2020 yılının Mart ayından itibaren hiç hesapta olmayan bir şekilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayesinde 3-5 yılda yaşayacağı ivmelenmeyi sadece 6 ay içine yaşadı. Bu durum e-ticaretin dijital dönüşümle birlikte daha da artacağını gösteriyor.



TÜRKİYE'DE GENÇ NÜFUS E-TİCARETE OLUMLU ETKİ YAPTI



Türkiye'de e-ticaret iklimini olumlu etkileyen faktörler nüfusun kalabalık olması, internet kullanım oranındaki yükseklik ve devam edegelmekte olan artış, her geçen gün gelişen ve sayıca artan alternatif ödeme sistemleri ve gelişmiş bankacılık sistemleri olarak sayılabilir. Ayrıca Türkiye'de genç nüfus oranının yüksek olması ve bu genç nüfusun yeni teknolojilere kolay ve hızla adapte olabilmesi de e-ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor.



TÜRKİYE'DE E-TİCARET 2015-2019 ARASI YÜZDE 35 BÜYÜDÜ

E-ticaret Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından 'mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, pazarlama, satış ve teslimatının elektronik yollarla yapılması' şeklinde tanımlanıyor. 2019 yılında e-ticaretin toplam perakende ticaret içindeki oranı İngiltere'de yüzde 18,3, ABD'de yüzde 15,2 ve Almanya'da yüzde 11,7 olmuştur. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise Çin'de bu oran yüzde 28,2, Brezilya'da yüzde 7,6, Rusya'da yüzde 7,2'dir. Türkiye'de online perakendenin toplam perakende ticaretteki oranı 2019 yılında yüzde 6,2 olmuş ve Türkiye bu oranla gelişmekte olan ülkeler ortalaması olan 6,7'nin altında kalmıştır. Bununla birlikte Türkiye'de e-ticaret 2015-2019 yılları arasında yüzde 35 gibi çok yüksek bir yıllık büyüme oranı sergiledi. Pandemi etkisiyle 2020 yılında çok daha yüksek bir büyüme oranı bekleniyor. Türkiye'nin bazı firmaları 2023 yılında gelmeyi bekledikleri noktaya pandemi nedeniyle 2020 yılında geldiklerini açıkladılar.



TÜRKİYE'DE İLK KEZ ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI YÜZDE 25



Danışmanlık şirketi McKinsey'in bir araştırmasına göre, 2020 yılında Avrupa'da ilk kez online alışveriş yapanların oranı yüzde 13, Türkiye'de ise yüzde 25'tir. Alışkanlıkların değiştiği bir dönemde e-ticaretin konforuna alışan müşterilerin pandemi sonrasında da e-ticaret yapmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum da e-ticaret ve onun bir ileri adımı olan e-ihracat konusuna hem firmaların hem de devletin eğilmesini ve uygulamada görülen aksaklık ve mevzuat eksikliklerinin bir an önce giderilmesini zorunlu hale getiriyor.