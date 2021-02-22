USD (Alış - Satış) : 6,96 - 6,97 EURO (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46

Halk TV'de skandal! PKK'nın erimesinden rahatsız oldular: Dağa çıkanların teslim olması için aileler aranmamalı

Terör örgütü PKK'ya katılanların ailelerine ulaşarak çocuklarının teslim olması için görüşme yapılması uygulaması Halk TV'de hedef alındı. Konuk Ayşen Şahin '18 yaşını geçen kimse reşittir dağa bile çıksa devlet ailesini aramamalıdır' ifadelerini kullandı.

Güncel / 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:07
Halk TV'de skandal! PKK'nın erimesinden rahatsız oldular: Dağa çıkanların teslim olması için aileler aranmamalı
Video için tıklayın

CHP'nin yayın organı Halk TV'de skandal bir yayına imza atıldı. Gökmen Karadağ'ın moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar tartışılırken, iletişimci Ayşen Şahin öyle şeyler söyledi ki stüdyodakiler buna sessiz kaldı.

Ayşen Şahin, polisin örgütlerin kanca attığı geçlerin ailelerinin uyarılmasına karşı çıkıp polisi suçladı. Şahin, '18 yaşını doldurmuş bir kimse reşittir, dağa bile çıksa devlet ailesini aramamalı' ifadelerini kullandı.

Ayşe Şahin'in ısrarla aynı cümleleri söylerken, moderatör Gökmen Karadağ işe geç de olsa uyandı ve işi toparlamaya çalıştı. Ancak Ayşen Şahin'in zihniyeti Halk TV'de rahatça kendine yer bulmuş oldu.

CHP PKK AĞZIYLA DEVLETİ SUÇLUYOR!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan terör örgütü PKK'yı açıkça lanetlemeyen HDP ile iş birliğine devam eden CHP'ye sert tepki gösterdi. Özkan, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği bu günlerde CHP'nin PKK ve FETÖ ile arasında çizgi çekemediğini beşinci kol faaliyeti yürüttüğünü belirtti.

Cahit Özkan şu ifadeleri kullandı:

HDP ile CHP'nin aynı istikamette yürüdüklerini ve terörle aralarına çizgi çekemediklerini nereden görüyoruz? 'Türkiye'nin bütün illerini kaosa sürükleyeceğiz' diyen Selahattin Demirtaş'ı son 1 yıl içerisinde cezaevinde HDP'lilerden çok CHP'liler ziyaret etti. Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Cerablus'ta, Münbiç'te Aynel Arap'tan, Kamışlı'ya kadar olan bölgede terör koridorunu bertaraf ederken Mehmetçiğimiz mücadele ederken, bakıyoruz ki Bay Kemal, sırtını Kandil'e dayayan, FETÖ'den güç alan ve Türkiye düşmanları dost olarak görerek aziz milletimize karşı beşinci kol faaliyetleri sürdüren CHP 'Orada ne işimiz var? PYD/YPG terör örgütü değildir?' ifadelerini kullanabilmişlerdi.

Selahattin DemirtaşModeratör

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı