1 Mart'tan itibaren o ilde normalleşme adımları uygulanacak !

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.



1 MART'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK



Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek.



5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek.



ÇARŞAMBA DEZENFEKSİYON YAPILACAK



Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.



ÜNİVERSİTE İÇİN ALINAN KARARLAR



Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek.



Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.



65 YAŞ VE ÜZERİNE PAZARA GİDEBİLECEK



65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.