Polis aracını tekmelediler! Çevreye saldırdılar!

Boğaziçi'ne rektör atanmasını bahane eden provokatörler Kadıköy'de ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Provokatörler polis araçlarını tekmeledi ve çevreye saldırdılar. Eylemcilerin vandallıkları saniye saniye görüntülendi.



Yasak olmasına rağmen toplanan eylemciler deyim yerindeyse Kadıköy'ü birbirine kattı. CHP ve HDP'nin de gazladığı vandallar çevredeki polisler taşlar ile saldırdı. Polis araçlarını da tekmeleyen provokatörler ile polis arasındaki arbede devam ediyor.