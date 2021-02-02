USD (Alış - Satış) : 7,22 - 7,23 EURO (Alış - Satış) : 8,73 - 8,75

Esra Erol’da kızının yasak ilişkisine sinirlenip, terlik fırlattı

19 yaşındaki kızını aramak için katıldığı Esra Erol’da adlı programda pişkin tavırlara sinirlenen anne, kendisine hakim olamadı ve ayağındaki terliği fırlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Güncel / 02 Şubat 2021 Salı 10:52
Esra Erol’da kızının yasak ilişkisine sinirlenip, terlik fırlattı

Türkiye, evli bir adama kaçan Nilüfer Uysal'ı konuşuyor…

Her şey Hayriye Uysal isimli kadının, 19 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol'a katılmasıyla başladı.

Kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirten anne Hayriye Uysal, Esra Erol'dan yardım istedi.

Anne; kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuk babası Salih Kaya ile birlikte kaçtığını ve şahsın nikahlı eşiyle aynı evde yaşadığını söyledi.

Esra Erol, hem Nilüfer'i hem kaçtığı Salih Kaya'yı hem de eşi Mevla Kaya'yı bulup yayına çıkardı.

ESRA EROL STÜDYODAN KOVDU

Eşi Mevla Kaya ve sevgilisi Nilüfer Uysal ile birlikte yaşamaya devam etmek isteyen Salih Kaya'nın konuşmaları tepki çekti. Sevgilisi Nilüfer Uysal da bu ilişkiden memnun olduğunu, Salih ve eşiyle yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

Program sırasında yaşanan tartışmalar ve gerginlikler üzerinde sinirlenen Esra Erol, Salih Kaya'yı sorumlu buldu.

Esra Erol, “Bundan da utanmıyorsun.” diyerek Salih Kaya'ya sert çıkıştı. Salih Kaya aynı tutumuna devam edince Esra Erol daha fazla dayanamadı ve parmağını kapıya doğru çevirip “Salih defol git… Defol git…” diye bağırdı.

TERLİK FIRLATTI

Benzer bir gerginlik de dün yaşandı. Kızının yaşadığı bu duruma ve rahat tavırlarına daha fazla dayanamayan anne Hayriye Uysal, Salih Kaya ve eşi Mevla Kaya ile kızı Nilüfer Uysal'a sinirlenerek ayağındaki terliği fırlattı.

Bu anlara program kapanışı sırasında şahitlik eden sunucu Esra Erol, 'Gene geldi o terlik, kusura bakmayın.' dedi.

Esra Erol

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı