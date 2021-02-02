Esra Erol’da kızının yasak ilişkisine sinirlenip, terlik fırlattı

Türkiye, evli bir adama kaçan Nilüfer Uysal'ı konuşuyor…



Her şey Hayriye Uysal isimli kadının, 19 yaşındaki kızını aramak için Esra Erol'a katılmasıyla başladı.



Kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirten anne Hayriye Uysal, Esra Erol'dan yardım istedi.



Anne; kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuk babası Salih Kaya ile birlikte kaçtığını ve şahsın nikahlı eşiyle aynı evde yaşadığını söyledi.



Esra Erol, hem Nilüfer'i hem kaçtığı Salih Kaya'yı hem de eşi Mevla Kaya'yı bulup yayına çıkardı.



ESRA EROL STÜDYODAN KOVDU



Eşi Mevla Kaya ve sevgilisi Nilüfer Uysal ile birlikte yaşamaya devam etmek isteyen Salih Kaya'nın konuşmaları tepki çekti. Sevgilisi Nilüfer Uysal da bu ilişkiden memnun olduğunu, Salih ve eşiyle yaşamaya devam edeceğini ifade etti.



Program sırasında yaşanan tartışmalar ve gerginlikler üzerinde sinirlenen Esra Erol, Salih Kaya'yı sorumlu buldu.



Esra Erol, “Bundan da utanmıyorsun.” diyerek Salih Kaya'ya sert çıkıştı. Salih Kaya aynı tutumuna devam edince Esra Erol daha fazla dayanamadı ve parmağını kapıya doğru çevirip “Salih defol git… Defol git…” diye bağırdı.



TERLİK FIRLATTI



Benzer bir gerginlik de dün yaşandı. Kızının yaşadığı bu duruma ve rahat tavırlarına daha fazla dayanamayan anne Hayriye Uysal, Salih Kaya ve eşi Mevla Kaya ile kızı Nilüfer Uysal'a sinirlenerek ayağındaki terliği fırlattı.



Bu anlara program kapanışı sırasında şahitlik eden sunucu Esra Erol, 'Gene geldi o terlik, kusura bakmayın.' dedi.

