TOGG’dan yeni paylaşım: Çalışmalar tamamlandı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak" açıklamasında bulunmuştu. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Gemlik'teki üretim tesisinin enerji, gövde ve boyahane binalarında altyapı çalışmaları tamamlandı.