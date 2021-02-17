Ukrayna SİHA aldı Rusya'nın etekleri tutuştu: Ciddi endişelerimiz var!

Türkiye'nin ürettiği İHA/SİHA'ların dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda başarılı olması, gözlerin Türk savunma sanayine çevrilmesine neden oldu. Birçok ülke bu SİHA'ları almak için harekete geçerken, Azerbaycan gibi Ukrayna gibi ülkeler ise, bu silah sistemini envanterine katarak aktif olarak kullanmaya başladı.



RUSYA SİHA'LARI UKRAYNA'NIN ALMASINDAN ENDİŞELİ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ülkesinin en köklü gazetelerinden Komsomolskaya Pravda'ya uzun bir mülakat verdi.



Ankara ile Moskova arasında son zamanlarda artan ve gelişen ilişkileri değerlendiren Yerhov, gazetenin Dmitry Kozurov adlı muhabirinin Türk SİHA'ları ile ilgili sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.



'TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDAKİ ANLAŞMAYA İTİRAZDA BULUNAMAYIZ'

Kozurov, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA teslimi yapmaya hatta birlikte üretime hazırlandığını belirterek, 'Bunların Donetsk'te ve Luhansk'ta kullanılma tehlikesi yok mu?' diye sordu.



İki egemen ülkenin askeri-teknoloji alanında iş birliği yaptığını, prensip olarak buna itirazda bulunmalarının güç olduğunu söyleyen Yerhov, 'Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin batıda yarattığı son derece olumsuz duyguları düşünün; ama biz elbette benzer durumlara daha sakin yaklaşıyoruz' dedi.



'TB2'LER BÖLGEDE ÜSTÜNLÜK KURAR'

Rus uzmanların Türk SİHA'larının bölgede kullanılması durumunda üstünlük aracına dönüşeceğini söylediğini vurgulayan büyükelçi Yerhov, 'İtiraf etmeliyiz ki Rus uzmanlar, Kiev'in, Türk yapımı Bayraktar TB2'lere sahip olmanın vereceği üstünlüğü kullanma cazibesine direnemeyebileceğine dair tehlikeleri ifade ediyor. Bu endişeler haklı mıdır, bilmiyorum. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesini istemeyiz. Olmaması için çalışacağız' ifadelerini kullandı.



BÖLGEDEKİ KRİZİN TEMELLERİ DERİN

Lugansk ve Donetsk kentleri, 2014 yılında ülkenin kriz yaşamasını fırsata çeviren ve Rusya'nın desteklediği isyancılar tarafından ele geçirilmişti. Daha sonra 7 Nisan 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti, 27 Nisan 2014'te ise Lugansk Halk Cumhuriyeti adında iki özerk cumhuriyet kurulmuştu. Kiev yönetimi, bu iki devletçiğin Rusya'dan destek aldığını belirtiyor. Ancak Moskova bu durumu reddediyor.



DAĞLIK KARABAĞ KRİZİ

Dağlık Karabağ krizini de değerlendiren Yerhov, 'Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara Azerbaycan'ı aktif şekilde destekledi, söz konusu Bayraktar TB2'leri oraya da gönderdi' sorusuna, 'Türkiye ile en başından beri bölgedeki durum ile ilgili sürekli görüş alışverişi halinde bulunduk. Neticede 31 Ocak'ta Rusya ve Türkiye'den 60'şar subayın barış mutabakatlarının yerine getirilmesini gözleyecekleri 'Ateşkes Rejimini Gözleme Merkezi' çalışmaya başladı' cevabını verdi.



AVRUPA ÜLKELERİ TÜRKİYE'NİN PEŞİNDE

Özellikle Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşında dikkatleri üzerine çeken Türk İHA'ları Almanya, İngiltere, Ukrayna, Sırbistan gibi ülkeler tarafından yakın takibe alındı.



UKRAYNA TÜRKİYE İLE ANLAŞTI

Türkiye'den insansız hava araçları alan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeye ve donanmasını ADA sınıfı korvetlerle güçlendirmeye hazırlanıyor.



Ukrayna Savunma Bakanı Taran 'Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok' dedi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin Ukrayna ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliklerine yenileri eklendi.



Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii iş birliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı.' ifadelerine yer verildi.



Bir süredir Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor.



Ukrayna, söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.



ALMANLAR BİN PİŞMAN

SİHA ve İHA'lara karşı son örtülü ambargo ise Almanya'dan geldi. Bakan Varank, TB2'ler için Almanya'dan alınan pervanelerin verilmediğini sonrasında ise yerlisinin üretildiğini açıkladı.



Konu ile ilgili Varank 'Bayraktar İHA'ların pervanesi Almanya'dan geliyordu. Bir süre sonra Almanya bunları vermemeye başladı. Baykar da, kendi pervanesini geliştirdi. Bunun üzerine Almanya 'biz size bunları satabiliriz, hatta indirim bile yaparız' teklifinde bulundu' dedi.