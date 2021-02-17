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Kaftancıoğlu’ndan skandal! 'PKK' diyemeyen TTB’nin mesajını paylaştı!

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK’nın Gara’da 13 vatandaşı şehit etmesiyle ilgili sosyal medyadan hiçbir şey yazmazken, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin terör örgütü PKK’yı lanetlemeyen ve terör örgütü PKK ifadelerine yer vermeyen tweetini paylaştı

Güncel / 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:17
Kaftancıoğlu’ndan skandal! 'PKK' diyemeyen TTB’nin mesajını paylaştı!

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesi olan Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaş şehit edilmişti. Sosyal medyada da birçok kurum terör örgütünü lanetleyen açıklamalar yaparak baş sağlığı mesajları yayınladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi olaydan bir gün sonra sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yayınladı. Ancak bu açıklamada ne PKK terör örgütü denildi ne de terör lanetlendi...

KAFTANCIOĞLU TTB'YE DESTEK ÇIKTI

TTB'nin bu paylaşımı sonrasında doktorlar tarafından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına yapılan açıklamaya ardı ardına tepki mesajları atıldı. Hatta kimi şehirlerin Tabipler Birliği Odaları Başkanları da tepki gösterdi. Terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşı katlederek şehit etmesine sosyal medyadan hiçbir şey yazmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, TBB Merkez Konseyi'nin paylaşımını paylaşarak TTB'ye destek çıktı.

'NE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK DEDİLER NE DE TERÖRÜ LANETLEDİLER'

TTB sosyal medya hesabından şunları söylemişti: 'Acılarını paylaşıyoruz. Gara'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'


Cumhuriyet Halk Partisi

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