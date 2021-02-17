İstanbul felç oldu: Yollarda mahsur kalan vatandaşlar isyan etti

İstanbul güne yoğun kar yağışı ve -5 dereceyle uyandı.



İşlerine gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, ana arterlerdeki trafik yoğunluğu nedeniyle zor anlar yaşadı.













Özellikle Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otobüsten inen vatandaşlar, yola yürüyerek devam etti.



Tuzlanmayan yollar yüzünden kayan araçlar kaza yaptı.









Duruma isyan eden bazı vatandaşlar, “İstanbul'un Uludağ'dan farkı kalmadı” yorumunda bulundu.



Araçla yola çıkmak yerine toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar ise otobüslerdeki doluluğu böyle görüntüledi.