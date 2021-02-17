USD (Alış - Satış) : 6,92 - 6,93 EURO (Alış - Satış) : 8,40 - 8,42

Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapıldı! İBB karla mücadelede sınıfta kaldı, vatandaş isyan etti

İstanbul'da 4 gündür etkili olan kar yağışı bu sabah saatlerinde de hız kesmeden devam ediyor. Yoğun kar yağışı sonrası il genelinde birçok bölgede trafik adeta durdu. Kar esareti sonrası yollarda kalan vatandaşlar İBB'ye isyan etti.

Güncel / 17 Şubat 2021 Çarşamba 08:42
Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapıldı! İBB karla mücadelede sınıfta kaldı, vatandaş isyan etti

İstanbul'da 14 Şubat'tan bu yana etkili olan kar yağışı il genelinde devam ediyor. Kar yağışının yoğunluğunu artırmasının ardından şehrin birçok bölgesinde vatandaş yollarda kaldı. Sabah saatlerinde işine gitmek için yola çıkan on binlerce İstanbullu, yollarda mahsur kalırken, İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalması dikkat çekti.

KÖPRÜLERDE TRAFİK DURDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çift yönlü trafik oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.40 itibariyle yüzde 62'yi gördü.

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade' den başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıp yoğun trafik oluşturdu.

TUZLAMA ÇALIŞMALARI YETERSİZ KALDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kar yağışı Kavacık ve çevresinde etkisini arttırarak sürüyor.

KAĞITHANE'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kağıthane'de sabah işe gitmek isteyenler araçları ile yolda kaldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kağıthane'de karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.

SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Araçların kayarak savrulduğu, ve vatandaşların arabaların yardımına koştuğu anlar kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Ümraniye'de sürücülere kontak kapattırdı. Araçların kayarak savrulduğu, ve vatandaşların arabaların yardımına koştuğu anlar kameralara yansıdı.

VATANDAŞ İBB'YE İSYAN ETTİ

Meteoroloji ve yetkililerin günlerdir uyarı üstüne uyarı yapmasına rağmen kent genelinde çalışmaları yetersiz kalan İBB'ye vatandaş isyan etti. Karla mücadele konusunda sınıfta kalan İBB, tuzlama ve yol açma çalışmalarında sınıfta kaldı.

Günlerdir yapılan uyarılara rağmen yeterli tedbirin alınmamış olması nedeniyle on binlerce İstanbullu sabah saatlerinde yolda kalırken, birçok yerde de kayganlaşan yol nedeniyle kaza meydana geldi.

KAR YAĞDI İBB SEYRETTİ

İBB'nin yoğun kar yağışı karşısında hiçbir önlem alamaması İstanbulluların tepkisini çekti. Sosyal medyadan 'Kar yağdı İBB seyretti' etiketiyle paylaşım yapan binlerce İstanbullu, belediyenin tutumunu eleştirdi.

OTOBÜSLERDE ÜST ÜSTE YOLCULUK

Olumsuz hava koşulları nedeniyle araçla yola çıkmak yerine toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar ise otobüslerdeki doluluğu böyle görüntüledi.

KALDIRIMLARI BELEDİYE YERİNE VATANDAŞ TUZLADI

Ana arterlerin yanı sıra sokak aralarında da vatandaşın çilesi bitmek bilmedi. Kaldırım ve yollarda yaşanan buzlanma nedeniyle birçok vatandaş dengesini kaybederek düştü. Buz tutan kaldırımlar vatandaşlar tarafından tuzlandı.



7 BİN PERSONEL NEREDE?

Kar yağışı uyarılarının hemen ardından İBB'den yapılan açıklamada İstanbul'da 7 bin personelin görevlendirileceği ifade edilmişti. Ancak il genelinde yaşanan buzlanmalar ve yolların kapanması '7 bin personel nerede?' sorusunu sordurttu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı