Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapıldı! İBB karla mücadelede sınıfta kaldı, vatandaş isyan etti

İstanbul'da 14 Şubat'tan bu yana etkili olan kar yağışı il genelinde devam ediyor. Kar yağışının yoğunluğunu artırmasının ardından şehrin birçok bölgesinde vatandaş yollarda kaldı. Sabah saatlerinde işine gitmek için yola çıkan on binlerce İstanbullu, yollarda mahsur kalırken, İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalması dikkat çekti.



KÖPRÜLERDE TRAFİK DURDU



15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çift yönlü trafik oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.40 itibariyle yüzde 62'yi gördü.



İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade' den başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıp yoğun trafik oluşturdu.



TUZLAMA ÇALIŞMALARI YETERSİZ KALDI



Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kar yağışı Kavacık ve çevresinde etkisini arttırarak sürüyor.



KAĞITHANE'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI



Kağıthane'de sabah işe gitmek isteyenler araçları ile yolda kaldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kağıthane'de karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.



SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERALARA YANSIDI



Araçların kayarak savrulduğu, ve vatandaşların arabaların yardımına koştuğu anlar kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Ümraniye'de sürücülere kontak kapattırdı. Araçların kayarak savrulduğu, ve vatandaşların arabaların yardımına koştuğu anlar kameralara yansıdı.



VATANDAŞ İBB'YE İSYAN ETTİ



Meteoroloji ve yetkililerin günlerdir uyarı üstüne uyarı yapmasına rağmen kent genelinde çalışmaları yetersiz kalan İBB'ye vatandaş isyan etti. Karla mücadele konusunda sınıfta kalan İBB, tuzlama ve yol açma çalışmalarında sınıfta kaldı.



Günlerdir yapılan uyarılara rağmen yeterli tedbirin alınmamış olması nedeniyle on binlerce İstanbullu sabah saatlerinde yolda kalırken, birçok yerde de kayganlaşan yol nedeniyle kaza meydana geldi.



KAR YAĞDI İBB SEYRETTİ



İBB'nin yoğun kar yağışı karşısında hiçbir önlem alamaması İstanbulluların tepkisini çekti. Sosyal medyadan 'Kar yağdı İBB seyretti' etiketiyle paylaşım yapan binlerce İstanbullu, belediyenin tutumunu eleştirdi.



OTOBÜSLERDE ÜST ÜSTE YOLCULUK



Olumsuz hava koşulları nedeniyle araçla yola çıkmak yerine toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar ise otobüslerdeki doluluğu böyle görüntüledi.



KALDIRIMLARI BELEDİYE YERİNE VATANDAŞ TUZLADI



Ana arterlerin yanı sıra sokak aralarında da vatandaşın çilesi bitmek bilmedi. Kaldırım ve yollarda yaşanan buzlanma nedeniyle birçok vatandaş dengesini kaybederek düştü. Buz tutan kaldırımlar vatandaşlar tarafından tuzlandı.







7 BİN PERSONEL NEREDE?



Kar yağışı uyarılarının hemen ardından İBB'den yapılan açıklamada İstanbul'da 7 bin personelin görevlendirileceği ifade edilmişti. Ancak il genelinde yaşanan buzlanmalar ve yolların kapanması '7 bin personel nerede?' sorusunu sordurttu.