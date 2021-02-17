CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK propagandasından hüküm giyen Eren Keskin'e destek

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgüyü üyesi olmak" suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezası alan kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin'e sosyal medya hesabından destek verdi. Tanrıkulu, Keskin'i "insan hakları savunucusu" olarak nitelendirdi.
Terör propagandası yaptığı için 2016 yılında kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında mahkeme kararını açıkladı.
Buna göre, aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin'in de aralarında bulunduğu üç sanığa, 'Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak, PKK/KCK propagandası yapmak' suçlarından 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
CHP'li Tanrıkulu'ndan Keskin'e destek
Söz konusu gelişmenin ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından Keskin'e destek mesajı paylaştı.
Tanrıkulu, paylaşımında Keskin'in 'insan hakları savunucusu' olduğunu ifade etti.