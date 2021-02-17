CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK propagandasından hüküm giyen Eren Keskin'e destek

Terör propagandası yaptığı için 2016 yılında kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında mahkeme kararını açıkladı.



Buna göre, aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin'in de aralarında bulunduğu üç sanığa, 'Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak, PKK/KCK propagandası yapmak' suçlarından 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.



CHP'li Tanrıkulu'ndan Keskin'e destek



Söz konusu gelişmenin ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından Keskin'e destek mesajı paylaştı.



Tanrıkulu, paylaşımında Keskin'in 'insan hakları savunucusu' olduğunu ifade etti.