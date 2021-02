Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongrelerine katılmayı sürdürüyor. Erdoğan, Rize ve Trabzon kongrelerinin ardından bugün de Ankara İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalar yaptı.. Erdoğan, canlı bağlantı ile Ordu - Şanlıurfa İl Kongrelerine de seslendi.



Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, bugün 15.30'da başlayacak toplantının ardından akşam kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapacağını, alacakları kararları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.



Erdoğan, Gara katliamı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ise çok sert çıktı, "Utanmaz adam. Sende nasıl bir yüz var ya! Cumhurbaşkjanına fatura kesmeye kalkıyorsun. Sana İçişleri Bakanımı, Savunma Bakanımı gönderdim, sen bunları haketmiyorsun. Terbiyesiz herif." dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DN FLAŞ MESAJLAR



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Sevgili Ankaralı kardeşlerim, canlı bağlantı ile birlikte olduğumuz Ordulu ve Şanlıufalı kardeşlerim, sevgili hanfendiler ve beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.



Tüm dava arkadaşlarımıza Ankara'dan selamlarımı gönderiyorum. Bugün Ankara, Şanlıurfa ve Ordu kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kuruluşundan itibaren partimizde görev almış kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



İnşallah 24 Şubat'ta İstanbul İl Kongresi ile bu işi nihayete erdireceğiz. Mart sonunda 7. olağan büyük kongremize odaklanacağız. Koronavirüs nedeniyle kongrelerimizi istediğimiz şekilde yapamasak da, coşku ve heyecanımızda hiçbir eksiklik yaşanmıyor. İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak, kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. Bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken, bir yandan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Bir kez daha gördüm ki, AK Parti Türkiye'nin en dinamik, en kuşatıcı, temsil kabiliyeti en yüksek siyasi partisidir.



AK Parti ülkemizin birliğini, kardeşliğini en fazla muhafaza eden siyasi partidir.



"COŞKUMUZU ÖRSELEMEK İSTEYENLER BOŞUNA UĞRAŞIYOR"



Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongresine çamur atmasını tebessümle karşılıyorum. FETÖ taktikleri ile kırptıkları görüntüler ile bizim coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor. Hakikat güneşi balçıkça kapanmaz.



KILIÇDAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: SEN NASIL BİR YÜZSÜZSÜN YA!



Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya! Sen de nasıl bir yüz var ya! Sen nasıl oluyor da, 5 yıldır, 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun... Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünden izle.



"BAY KEMAL BİR GÜN ŞU TERÖRİSTLERE TERÖRİST DE YA"



Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz, mezar. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Bay Kemal, şu teröristlere bir gün terörist de be. Diyemez. Onlarla ortak. Biz gümbür gümbür, üzerine üzerine gidiyor ve bunları çökertiyoruz. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler, Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez. Biz siyaseti başkaları gibi, ülke ve millet düşmanlarına şirinlik için değil, aziz milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. Her ne yapıyorsak bu uğurda özellikle yapıyor, gerektiğinde kendi istikbalimizi ortaya koymaktan da çekinmiyoruz. Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki, baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Sen önce DHKP-C'lileri temizle Kılıçdaroğlu. Bunların da hepsini senin önüne çıkaracağız, merak etme.



Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında son teröristi etkisiz hale getirene dek operasyonlarımızı devam ettireceğiz. Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum.



KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ: ULUSA SESLENİŞ KONUŞMAMIZDA ALACAĞIMIZ KARARLARI AÇIKLAYACAĞIZ



Koronavirüsle mücadelenin sancılı sürecinde AK Parti kadrolarının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Birçok kardeşimizi ebediyete uğurladık. Burhan hocamızı uğurladık, Kadir abimizi uğurladık. Birçok mesai arkadaşlarımızı uğurladık. Salgın şartlarının insanımızı çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını biliyoruz. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Aşılamada 5 milyon 200 bini bulduk ve yoğun bir şekilde de kampanyamız devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok ama biz başardık. Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla aldığımız kararları açıklayacağız.



"DANIŞTAY'A KOŞAN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?"



Kılıçdaroğlu AK Parti ne yaptı da karşı çıktık diyor? İmam Hatiplere yönelik katsayı zulmüne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Avrasya Tüneli'ne karşı çıkan siz değil miydiniz?



Kamuda başörtüsü serbestisi getirdiğimiz zaman engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Merasim sokakta saldırı düzenleyen terör örgütü aklamaya çalışanlar siz değil miydiniz?