Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki sözlerine sert tepki gösterdi, "Dün yine çıktı tamamı yalan, yanlış, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Söylediklerine bakarak bu zatın PKK terör örgütünün nasıl alçak bir yapı olduğundan, kimlerden destek aldığından habersiz olduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu, HDP ve Avrupa'ya yüklendiği konuşması şöyle:



"ELİMİZDE TEK BİR MASUMUN KANI YOKTUR"



İnancımız ve değerlerimiz yolunda mücadele ederken şehitlik ve gazilikle müşerref olmayı en üstün vasıf olarak kabul ederiz. Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Geçmişimizde tek bir coğrafyanın ya da toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Ne ecdadımızdan böyle bir miras aldık, ne kendimiz böyle bir zillete bulaştık, ne de evlatlarımıza böyle bir utanç bırakacağız.



HASTA AVRUPA'YA DERS NİTELİĞİNDE MESAJ: SIRÇA KÖŞKLERİNİZ EN KÜÇÜK BİR RÜZGARDA



Katran karasından beter halleriyle ülkemize insanlık, hak, adalet, özgürlük, demokrasi dersi vermenin peşine düşenlere diyorum ki, önce siz aynaya bakın ve kendi gerçeklerinizle yüzleşin. Sırça köşkleriniz en küçük bir rüzgarda nasıl temellerinden sarsıldığını biz görüyoruz.



"ÇÜNKÜ BİZ HİÇBİR ZAMAN ZALİM OLMADIK"



Biz ise binlerce yıllık köklü geçmişimizde nice fırtınalar atlattık. Çünkü biz hiçbir zaman zalim olmadık. Zalimin yanında yer almadık, zalime teslim olmadık. Çünkü biz her zaman mağdura kucak açtık, mazluma el uzattık, hukukunu koruyanın safını tercih ettik.





TÜRKİYE'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ULUSLARARASI OPERASYONLAR



Suriye'de bunu yaptık. Libya'da bunu yaptık. Karabağ'da bunu yaptık. Somali'de bunu yaptık. Filistin'de bunu yaptık. Irak'ta, Bosna'da, Kıbrıs'ta bunu yaptık. Şayet bunun için bir bedel ödememiz gerekiyorsa da ödedik.



Bu bedeli yeri geldi sokaklarımız karıştırılarak ödedik, yeri geldi siyasi kaos denemesiyle ödedik, yeri geldi terör örgütleri üzerimize salınarak ödedik, yeri geldi darbe girişimiyle ödedik, yeri geldi ekonomik tuzaklarla ödedik, yeri geldi uluslararası alanda haksız, hukuksuz baskılara maruz kalarak ödedik. Ama hiçbir zaman eğilmedik, teslim olmadık.





Bugün Türkiye kendini her zamankinden çok daha fazla güvenmektedir. Bugün Türkiye bölgesel ve küresel liderlik hedefine doğru, bizzat sahada adım adım yürümektedir. Bugün Türkiye dünyadaki tüm mazlumların gönlünde taht kurmuştur. Terörle mücadele meselesi her türlü siyasi çekişmenin, günlük polemiklerin üzerinde tutulması gereken milli bir konudur.



HDP'YE TEPKİ: BU MİLLET HESABINI SORACAK



Şöyle kalplerinden kopup gelen bir hisle, tam tarifini yaparak, amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendisini bu ülkenin partisi olarak takdim edemez. PKK'yla arasına mesafe koyamadığı için bizim nazarımızda bir parti var. Terbiyesize bak. Alçaklıkta demiyorum, çukurlukta sınır tanımayanlara, bu millet onca şehidimizin ve gazimizin hesabını soracak.



"KILIÇDAROĞLU DÜN BİR SÜRÜ ZIRVAYI ARKA ARKAYA SIRALADI"



Hadi bunlar tescilli terör yardakçısı, peki bu ülkenin ikinci büyük partisi durumundaki CHP'ye ne oluyor? Kılıçdaroğlu dün bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı.



"KOLTUĞU CEBREN VE HİLE İLE İŞGAL ETMİŞ BİRİDİR"



Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Ama öyle değil. CHP'nin başındaki adamcağız hayatının bir bölümü memuriyetle, diğer bölümü siyasetle geçmiş, kasetle geçmiş olsa da CHP'nin genel başkanlık koltuğunu cebren ve hile ile işgal etmiş biridir. Söylediklerine bakarak bu zatın PKK terör örgütünün nasıl alçak bir yapı olduğundan, kimlerden destek aldığından habersiz olduğunu anlıyoruz.



Yine bu zatın terörün uluslararası boyutundan, terör örgütlerinin uluslararası alanda nasıl aparat olarak kullanıldığından zerre kadar malumatı olmadığını görüyoruz.



Bu operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan cumhurbaşkanından, askerinden polisine, istihbaratçısına kadar Türkiye Devleti'dir.



"YAPTIĞIMIZ HİÇBİR OPERASYONU ZATEN SAHİPLENMEDİLER"



Geçmişte Suriye'den Karabağ'a, Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar yaptığımız hiçbir operasyonu zaten sahiplenmediler. Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların yaşanan acı hadise karşısında şahsımı ve devletimi suçlama yönünde gösterdiği gayreti ibretle takip ediyoruz.



"İLK SEÇİMDE BU ZATIN HAK ETTİĞİ DERSİ SON DEFA ALACAĞINA İNANIYORUM"



Halbuki dün milli savunma bakanımız ve İçişleri Bakanımız hem CHP'nin başındaki zatı, hem de İYİ Parti Genel Başkanı'nı bilgilendirdiler. Ayrıca bakanlarımız TBMM Genel Kurulu'nda gereken izahatı verdiler. İlk seçimde bu zatın hak ettiği dersi son defa alacağına inanıyorum.